Двалишвили отправили в больницу после боя с Петром Яном

Грузинский боец Мераб Двалишвили доставлен в больницу после поединка с россиянином Петром Яном в Лас-Вегасе. Решение о госпитализации приняли врачи по итогам осмотра спортсмена после боя. Информацию об этом сообщили в UFC

«Двалишвили отправлен в больницу. Его забрали врачи ввиду большого количества повреждений», — приводит слова UFC ТАСС.

Медики UFC рекомендовали немедленную транспортировку бойца для дополнительного обследования и контроля состояния. Представитель организации не раскрыл, в какое именно медицинское учреждение доставлен спортсмен и какие травмы он получил, отметив лишь, что речь идет о последствиях пропущенных ударов и общего урона, полученного в поединке.

