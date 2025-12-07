Двалишвили отправили в больницу после боя с Петром Яном
Двалишвили проиграл по решению судей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Грузинский боец Мераб Двалишвили доставлен в больницу после поединка с россиянином Петром Яном в Лас-Вегасе. Решение о госпитализации приняли врачи по итогам осмотра спортсмена после боя. Информацию об этом сообщили в UFC
«Двалишвили отправлен в больницу. Его забрали врачи ввиду большого количества повреждений», — приводит слова UFC ТАСС.
Медики UFC рекомендовали немедленную транспортировку бойца для дополнительного обследования и контроля состояния. Представитель организации не раскрыл, в какое именно медицинское учреждение доставлен спортсмен и какие травмы он получил, отметив лишь, что речь идет о последствиях пропущенных ударов и общего урона, полученного в поединке.
Ранее стало известно, что российский боец Петр Ян единогласным решением судей победил Мераба Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тем самым он завоевал чемпионский титул в легчайшем весе. Подробнее о том, кто такой Петр Ян — в материале агентства.
