МВД опровергло фейк об опасности Face ID

МВД России опровергло сообщения ряда СМИ о том, что ведомство якобы рекомендует гражданам отказаться от использования биометрических данных для входа в мобильные приложения банков, включая технологию распознавания лица Face ID. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.

«Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», — сообщили в пресс-центре МВД России.