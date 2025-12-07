МВД опровергло фейк об опасности Face ID
МВД опровергло сообщения об опасности Face ID
МВД России опровергло сообщения ряда СМИ о том, что ведомство якобы рекомендует гражданам отказаться от использования биометрических данных для входа в мобильные приложения банков, включая технологию распознавания лица Face ID. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.
«Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», — сообщили в пресс-центре МВД России.
В ведомстве уточнили, что публикации в СМИ были подготовлены на основе справочной информации и памяток, часть которых уже утратила актуальность. Ранее журналисты писали, что гражданам якобы рекомендуется отказаться от входа в банковские приложения по отпечатку пальца и распознаванию лица.
