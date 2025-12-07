Сутки на Земле увеличатся до 1 тысячи часов, но есть нюанс

По словам ученого, сутки до 1 тысячи часов могут увеличиться примерно через 2,5 миллиарда лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Земле сутки могут увеличиться до 1 тысячи часов. Однако произойти это может через 2,5 миллиарда лет, сообщил научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Максим Пупков.

«Ежегодное отдаление Луны от Земли приведет к тому, что через 2,5 млрд лет оба небесных тела могут начать вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью — она замедлится до такой степени, что сутки увеличатся до 1 тысячи часов. То есть они будут длиться 1,5 нынешних месяца», — цитирует ТАСС Пупкова. Он напомнил, что сейчас Луна расположена от Земли на среднем расстоянии 384 тысяч километров, ежегодно оно увеличивается на 4 см, однако с годами процесс отдаления будет замедляться на доли сантиметров.

Пупков пояснил, что в абстрактной постановке задачи, при игнорировании внешних факторов и максимальном упрощении модели, приливные процессы со временем должны прийти к состоянию синхронизации. В этом случае отдаление Луны от Земли прекратится, а обе небесные тела начнут вращаться вокруг своей оси с одинаковой угловой скоростью. По его словам, такое состояние наступит, когда дистанция между Землей и ее спутником окажется в пределах 480–520 тысяч километров. Это означает, что Луна должна удалиться еще примерно на 100–150 тысяч километров, на что, по расчетам, потребуется около 2,5–3,75 миллиардов лет.

