Сутки на Земле увеличатся до 1 тысячи часов, но есть нюанс
По словам ученого, сутки до 1 тысячи часов могут увеличиться примерно через 2,5 миллиарда лет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Земле сутки могут увеличиться до 1 тысячи часов. Однако произойти это может через 2,5 миллиарда лет, сообщил научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Максим Пупков.
«Ежегодное отдаление Луны от Земли приведет к тому, что через 2,5 млрд лет оба небесных тела могут начать вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью — она замедлится до такой степени, что сутки увеличатся до 1 тысячи часов. То есть они будут длиться 1,5 нынешних месяца», — цитирует ТАСС Пупкова. Он напомнил, что сейчас Луна расположена от Земли на среднем расстоянии 384 тысяч километров, ежегодно оно увеличивается на 4 см, однако с годами процесс отдаления будет замедляться на доли сантиметров.
Пупков пояснил, что в абстрактной постановке задачи, при игнорировании внешних факторов и максимальном упрощении модели, приливные процессы со временем должны прийти к состоянию синхронизации. В этом случае отдаление Луны от Земли прекратится, а обе небесные тела начнут вращаться вокруг своей оси с одинаковой угловой скоростью. По его словам, такое состояние наступит, когда дистанция между Землей и ее спутником окажется в пределах 480–520 тысяч километров. Это означает, что Луна должна удалиться еще примерно на 100–150 тысяч километров, на что, по расчетам, потребуется около 2,5–3,75 миллиардов лет.
Ранее в NASA сообщили, что космический телескоп Hubble 30 ноября повторно сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS. В момент наблюдений объект находился примерно в 286 миллионах километров от Земли. На новом изображении комета запечатлена на фоне вытянутых полосами звезд, поскольку телескоп вел съемку, следуя за ее движением по небу. Последние данные наблюдений свидетельствуют о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS, вероятно, покрыта ледяными криовулканами, выбрасывающими струи газа и пыли.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.