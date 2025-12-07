Пермский тракт полностью перекрыли из-за ДТП
Авария произошла на 186-м километре
На Пермском тракте произошло серьезное ДТП, из ‑за которого полностью перекрыто движение в сторону Екатеринбурга. Авария случилась на 186‑м километре, сообщает ФКУ «Уралуправтодор»
«Внимание! На автодороге Р-242 км 186 произошло ДТП! Движение в направлении г.Екатеринбург ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО!» — сообщило в пресс-службе ведомства.
Информация о пострадавших и количестве транспортных средств, попавших в ДТП, пока не раскрывается. На место направлены экстренные службы и дорожные специалисты. Они занимаются ликвидацией последствий аварии и организацией проезда.
Водителям, которые планируют маршрут из Перми или ближайших населенных пунктов, рекомендуют закладывать дополнительное время в пути и по возможности выбирать объездные дороги. Ожидается образование заторов на подъездах к данному участку.
