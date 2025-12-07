Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Пермский тракт полностью перекрыли из-за ДТП

07 декабря 2025 в 16:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авария произошла на 186-м километре

Авария произошла на 186-м километре

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Пермском тракте произошло серьезное ДТП, из ‑за которого полностью перекрыто движение в сторону Екатеринбурга. Авария случилась на 186‑м километре, сообщает ФКУ «Уралуправтодор»

«Внимание! На автодороге Р-242 км 186 произошло ДТП! Движение в направлении г.Екатеринбург ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО!» — сообщило в пресс-службе ведомства.

Информация о пострадавших и количестве транспортных средств, попавших в ДТП, пока не раскрывается. На место направлены экстренные службы и дорожные специалисты. Они занимаются ликвидацией последствий аварии и организацией проезда.

Продолжение после рекламы

Водителям, которые планируют маршрут из Перми или ближайших населенных пунктов, рекомендуют закладывать дополнительное время в пути и по возможности выбирать объездные дороги. Ожидается образование заторов на подъездах к данному участку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал