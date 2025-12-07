Феноменальная ситуация: Песков обозначил позицию Кремля по изъятию активов РФ и новой стратегии США

Песков высказал позицию Кремля по российским активам и новой стратегии нацбезопасности США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал отсутствие единой позиции западных стран по вопросу замороженных российских активов как «феноменальную ситуацию». Такое заявление он сделал в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Также представитель Кремля высказался насчет новой стратегии нацбезопасности США. В ней, по его словам, акцент смещен от конфронтации в пользу диалога. Как отметил Песков, внесенные в документ изменения во многом созвучны подходу, которого придерживается Российская Федерация. Все заявления пресс-секретаря президента РФ, которые он сделал 7 декабря — в материале URA.RU.

«Феноменальная» ситуация с российскими активами

Песков сослался на заявление МВФ, в котором осторожно затрагивается тема возможного изъятия российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал отсутствие единой позиции у стран Запада по вопросу заблокированных российских активов как ситуацию «феноменального» характера. Такое заявление он сделал в беседе с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля сослался на недавнее заявление Международного валютного фонда (МВФ), в котором, как он отметил, тема потенциального изъятия российских активов поднимается с предельной осторожностью. «Вышло заявление Международного валютного фонда, где очень-очень осторожно говорится об этой теме и призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: „Опомнитесь“», — сказал Песков.

Еврокомиссия в последнее время продвигает идею использования замороженных российских активов для предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита». Обсуждается сумма в диапазоне от 185 до 210 млрд евро. Предполагается, что Украина вернет эти средства после завершения конфликта при условии, что Россия компенсирует ей нанесенный материальный ущерб.

Однако единой позиции внутри Евросоюза по этому вопросу нет. Против реализации данного механизма, в частности, выступает Бельгия, на территории которой размещена основная часть замороженных активов. Премьер-министр страны Барт де Вевер указывал, что подобные инициативы могут осложнить перспективы возможного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Про ответственность за кражу активов РФ

Ответственность за потенциальное изъятие российских активов в странах Запада, по заявлению российской стороны, будет возложена как на конкретных политиков, так и на государства в целом. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, по оценке Москвы, даже внутри Европы отсутствует единая позиция по этому вопросу, поскольку участники дискуссии не готовы официально принимать на себя риски, связанные с фактическим присвоением этих средств.

«Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги [по изъятию российских активов]», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, по мнению российской стороны, даже внутри Европы не удается выработать единую позицию, потому что ни одно государство не желает открыто принять на себя ответственность за, по сути, присвоение этих средств.

Российских активов хватит на годы финансирования Киева

Песков также указал, что, согласно расчетам западных стран, обсуждаемые объемы российских активов могли бы еще «несколько лет» финансировать военную поддержку Киева. «Тех средств, о которых идет речь, в целом хватит еще на несколько лет, чтобы, по сути, продолжать использовать украинцев как пули», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Про новую стратегию нацбезопасности США

Новую стратегию национальной безопасности США Белый дом опубликовал 5 декабря, в ней, кроме прочего, отражена позиция РФ о нерасширении НАТО

В Белом доме, 5 декабря, представили обновленную стратегию национальной безопасности США. В документе в качестве ключевых задач Вашингтона обозначены как достижение скорейшего урегулирования конфликта на Украине, так и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. От европейских государств США ожидают принятия на себя большей ответственности за обеспечение собственной обороны. По словам представителя Кремля, документ существенно отличается от прежних, поскольку в нем учтена российская позиция по вопросу нерасширения НАТО, а также по недопущению военной конфронтации.

«Там и формулировки [кроме нерасширения НАТО] против конфронтации и в сторону диалога, выстраивание добрых отношений. Это то, о чем говорит [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул Песков.

В то же время пресс-секретарь российского лидера подчеркнул необходимость ориентироваться на фактическую ситуацию. Поскольку практическая реализация американской концепции может расходиться с тем, как она изложена в официальных документах.

По словам Пескова, новая стратегия нацбезопасности США соответствует видению Трампа

«Это, конечно, отрадно с одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что называется у них „deep state“ (глубинное государство, — прим.ред.), делает все по-другому, бывает и так», — заметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил преимущество главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, американский лидер обладает устойчивыми позициями на внутренней политической арене, что дает ему возможность адаптировать стратегию нацбезопасности страны в соответствии с собственным представлением о ее приоритетах и целях.