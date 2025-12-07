Киркоров без парика и Лолита в трениках: в чем пришли звезды на «Песню года»

«Песня года» традиционно стала не только площадкой для выступления звезд, но и для выгула нарядов Фото: Виктор Васильев

У знаменитостей есть традиция: каждый декабрь они выступают на «Песне года». Нынешний год не стал исключением. В этот вечер они соревновались друг с другом не только хитами, но и нарядами. Кто в чем пришел на концерт — в материале URA.RU.

Филипп Киркоров, как настоящий король, за вечер сменил несколько нарядов. В тусовке шутят, что каждый из них стоит, как однокомнатная квартира в Москве. К каждому номеру у Филиппа был подготовлен свой костюм. Один из них был с длинным белоснежным шлейфом. Другой король дополнил старинной брошью в виде фигурки льва.

Приемом публики Киркоров остался доволен. В приподнятом настроении он вышел за кулисы и заявил журналистам, что у него все свое, натуральное: волосы, зубы, ногти… Сомневающимся он даже дал потрогать свою шевелюру. «Да, Филипп, действительно, без парика», — радовались журналисты.

Киркоров на «Песне года» сменил несколько нарядов Фото: Виктор Васильев

Поклонники в свою очередь осыпали Киркорова комплиментами и признавались ему в любви. «У вас хороший вкус», — отвечал Филипп.

Ирина Аллегрова для «Песни года» тоже подготовила новый наряд. Ирина вышла на сцену в облегающем платье, усыпанном драгоценными камнями Сваровски. Мода на них у знаменитостей началась несколько лет назад. Особенной любовью к камням Сваровски отличается певица Азиза. Кажется, в ее гардеробе имеются платья всех расцветок: и изумрудное, и оранжевое, и белое, и зеленое…

Теперь очередь дошла и до Аллегровой. Смотрелась императрица роскошно. Правда, из-за наряда случился конфуз. Ирина Александровна не стала сама принимать цветы у поклонников, поручив собирать букеты своему администратору. «Не буду наклоняться, я сегодня нарядная!» — улыбнулась звезда.

Ирина Аллегрова Фото: Виктор Васильев

Нюша приехала в концертный зал прямо в бигудях, которые сняла уже в гримерке. На сцене она появилась в дерзком красном мини-платье, оголив ноги, руки и зону декольте. Из-за наряда с ней тоже случился конфуз. Оказалось, Нюше в нем было не совсем комфортно. «Артистка замерзла», — заявила ее помощница и, укутав Нюшу в пуховик, отвела в гримерку.

Нюша приехала на «Песню года» в облегающем красном Фото: Виктор Васильев

Люся Чеботина за кулисами появилась в коротеньком платье зеленого цвета. Напомним, недавно за слишком откровенные наряды певицу критиковал Илья Резник. Впрочем, поклонники Люси считают: пока фигура позволяет, ее нужно показывать. Чеботина в наряде действительно смотрелась эффектно. Свой образ Люся дополнила бриллиантовыми серьгами.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров на «Песне года» Фото: Виктор Васильев

В похожих щеголяла и певица Алсу. Говорят, что стоят подобные украшения около двух миллионов рублей. К слову, платье Алсу в этот вечер было усыпано модными ныне перьями страуса. Выглядела звезда очень сексуально. Своим образом и сама певица осталась довольна.

Алсу на «Песне года 2025» Фото: Виктор Васильев

«Мы это платье сшили специально для „Песни года“, — рассказала певица. — Мне очень нравится. Перья страуса красиво развиваются на ветру».

Анна Калашникова пришла на «Песню года» в белоснежном платье, которое многие приняли за платье невесты. Мужчины не давали ей прохода и активно с ней фотографировались. Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина призналась, что у нее на личном фронте все хорошо.

Анна Калашникова для «Песни года 2025» выбрала образ невесты в кокошнике Фото: Виктор Васильев

«На самом деле у меня уже давно все сложено, осталось только сходить в ЗАГС!» — призналась красотка.

«К бывшему вернулись или нового нашли?» — спросили у нее URA.RU. Анна в ответ рассмеялась.

«Одно другому не мешает, — заявила звезда. — Скоро вы все узнаете».

Лариса Долина отправилась на «Песню года» после обращения к россиянам Фото: Виктор Васильев

Лариса Долина вышла на сцену в обтягивающем платье, которое тоже все сверкало и переливалось. Впрочем, из-за него у Долиной на «Песне года» случился модный конфуз. Зрителям был виден ее животик. «Пиджачок бы сюда или жилеточку», — шушукались журналисты.

Олег Газманов пел в белой футболке, на которой была строчка из его песни: «Я по жизни загулял». Олег Михайлович продемонстрировал, что находится в хорошей форме и даже исполнил свой энергичный танец, который стал популярен в сети несколько месяцев назад.

Филипп Киркоров, Игорь Крутой и Олег Газманов Фото: Виктор Васильев

Ани Лорак неожиданно для поклонников резко сменила имидж. Певица стала блондинкой. К журналистам она вышла в черном латексном комбинезоне, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. «Я и в парике, и в корсете», — разоткровенничалась Ани.

Ани Лорак покрасилась блондинку и сделала каре Фото: Виктор Васильев

Лорак говорит, что над своей формой работает ежедневно и не позволяет себе расслабляться. У Лорак ни дня не проходит без активных тренировок. Кроме того, звезда пристально следит за своим рационом. Ани практикует интервальное голодание: по вечерам не ест. Результат, как говорится, налицо.

Севиль появилась в образе черного лебедя. «Называйте меня, как хотите!» — рассказала звезда.

Севиль образе Черного лебедя на «Песне года» Фото: Виктор Васильев

Наталью Подольскую и Владимира Преснякова назвали одной из самых стильных пар. Для «Песни года» Наталья выбрала платье небесного цвета с оголенной спиной. А Владимир появился в белоснежном костюме-тройке на голове тело.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: Виктор Васильев

Как настоящий мачок, выглядел и Алексей Чумаков. В этот вечер он вышел в расстегнутой рубашке, продемонстрировав волосатую грудь. Девушки при виде Алексея не могли скрыть эмоций и активно с ним фотографировались.

Сам Алексей вспоминал уходящий год, во время которого едва не стал инвалидом. Напомним, что летом Чумаков перенес серьезную операцию на позвоночнике. «Сейчас я чувствую себя хорошо и уже могу работать без обезболивающих таблеток», — заявил артист.

Алексей Чумаков продемонстрировал всем свою брутальную грудь Фото: Виктор Васильев

Удивила всех Лолита. На сцену «женщина без комплексов» вышла в черных спортивных штанах с лампасами и белой майке. Свой образ дополнила длинным плащом. Такой образ зрителям приглянулся: они активно ей подпевали, а в конце устроили продолжительные овации.