Власти Таиланда объявили об эвакуации на границе с Камбоджей

Армия Таиланда объявила об эвакуации жителей приграничных районов четырех провинций из ‑за риска новых столкновений с Камбоджей. Об этом пишет газета Matichon.

«В связи с текущей неопределенностью и возможностью широкомасштабного конфликта жителям четырех приграничных провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани предлагается эвакуироваться в убежища в соответствии с планом эвакуации в целях их безопасности», — передают журналисты, ссылаясь на заявления властей.

Как сообщает Центр оперативного управления 2-й армии Таиланда со ссылкой на Центр по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий №2, решение принято после того, как камбоджийские войска открыли огонь в спорном пограничном районе в провинции Сисакет. По данным оперативного центра 2-й армии, первое столкновение произошло в 14:16 по местному времени в районе Фу Пха Лек — Пхлан Хин Пает Кон провинции Сисакет.

Там камбоджийские подразделения открыли огонь, после чего тайские военные ответили. Перестрелка продолжалась до 14:50, когда, по информации армии, камбоджийская сторона применила безоткатные орудия. К этому моменту боестолкновение было завершено, однако местные части оставались в повышенной готовности и продолжали наблюдение за обстановкой на границе. Власти просят жителей следить за официальными сообщениями и выполнять указания военных и спасательных служб.