В мире

США

Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы

Сын Трампа: отца раскритиковали за его слова о том, что мир не приносит деньги
07 декабря 2025 в 16:14
Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп подвергается критике за попытки урегулировать международные конфликты, поскольку военные конфликты приносят прибыль «влиятельным структурам». Об этом заявил его сын Дональд Трамп-младший.

По словам Трампа-младшего, критика в адрес его отца связана с его высказыванием о том, что мирное положение не приносит деньги — их приносят военные действия. «И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду», — сказал Трамп-младший на Дохийском форуме 2025, пишет РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что урегулировал «восемь бушующих конфликтов» и намерен добиться мира между Россией и Украиной. Сейчас американская сторона занимается разработкой мирного плана по урегулированию конфликта с Украиной. 2 декабря президент РФ Владимир Путин пять часов обсуждал будущий документ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

