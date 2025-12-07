Сын Трампа рассказал, почему отца критикуют за мирные инициативы
Трампа раскритиковали за слова о том, что мир не приносит в деньги
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп подвергается критике за попытки урегулировать международные конфликты, поскольку военные конфликты приносят прибыль «влиятельным структурам». Об этом заявил его сын Дональд Трамп-младший.
По словам Трампа-младшего, критика в адрес его отца связана с его высказыванием о том, что мирное положение не приносит деньги — их приносят военные действия. «И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду», — сказал Трамп-младший на Дохийском форуме 2025, пишет РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что урегулировал «восемь бушующих конфликтов» и намерен добиться мира между Россией и Украиной. Сейчас американская сторона занимается разработкой мирного плана по урегулированию конфликта с Украиной. 2 декабря президент РФ Владимир Путин пять часов обсуждал будущий документ со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
