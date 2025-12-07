Три ночи в снегу и возвращение с того света: как врач обманул смерть на Эвересте

Американский патологоанатом из Техаса, альпинист-любитель Бек Уэзерс пережил катастрофу на Эвересте в 1996 год Фото: Pavel Novak / Wikipedia / CC BY-SA 2.5

В мае 1996 года на склонах высочайшей вершины мира произошла одна из самых шокирующих историй выживания в истории альпинизма. 49-летний американский врач Бек Уэзерс дважды был признан мертвым и оставлен в снегу — но через 20 часов сам дошел до лагеря. Его лицо покрывал двухсантиметровый слой льда, конечности обморозились до черноты, а другие альпинисты решили, что видят призрака. Подробнее в материале URA.RU.

Операция, которая чуть не стоила жизни

История началась задолго до восхождения. Бек Уэзерс — патологоанатом из Техаса, годами страдавший от депрессии, — нашел спасение в экстремальном альпинизме. Его мечтой было покорить Семь вершин — высочайшие точки всех континентов. Главной целью оставался Эверест.

Готовясь к решающему восхождению, Уэзерс перенес радиальную кератотомию — операцию по коррекции близорукости. Врачи сделали крошечные разрезы на роговице, чтобы изменить ее форму. Казалось бы, разумное решение для альпиниста. Но именно это чуть не убило его.

10 мая 1996 года группа из восьми человек под руководством опытнейшего Роба Холла из компании Adventure Consultants начала восхождение. Погода была ясной, настроение приподнятым. Первые 12 часов подъема прошли без проблем. А затем на высоте началось то, чего никто не ожидал.

«Оставайся здесь, заберем на обратном пути»

Уэзерс внезапно почувствовал острую боль в глазах. Роговица после операции не успела полностью восстановиться, и высокогорные условия деформировали её. С наступлением темноты американец практически ослеп.

Холл категорически запретил ему двигаться дальше и приказал ждать на тропе Южного седла, пока группа не вернется с вершины. Уэзерс неохотно согласился, хотя понимал риск. Он лег в снег и начал ждать. Другие группы проходили мимо, предлагали помощь, но он отказывался — дал слово руководителю.

Прошло почти 10 часов. После 17:00 стало ясно: что-то не так. Холл застрял на вершине из-за внезапно начавшегося шторма. Ветер разгонялся до 150 километров в час, температура упала ниже минус 40 градусов. Люди сбивались с пути, теряли сознание, замерзали стоя.

Дважды мертвый

Майк Грум из команды Холла все же добрался до Уэзерса и попытался довести его до лагеря. В пути Бек потерял перчатку — правая рука начала обмерзать. Затем порыв ветра просто отбросил его от группы назад в снег.

Через несколько часов силуэт Уэзерса заметил русский проводник. Осмотрел и посчитал мертвым. По неписаному закону Эвереста тела не спускают — они остаются на горе навсегда.

Утром 11 мая его обнаружил другой гид. Лицо покрыто льдом, куртка расстегнута до пояса, конечности окоченели. Вердикт тот же: мертв. В это время жене Уэзерса в Техасе уже позвонили из Adventure Consultants и сообщили о гибели мужа.

Но Бек не был мертв. Он впал в гипотермическую кому — состояние, при котором организм максимально замедляет все процессы, чтобы сохранить жизнь. Каким-то чудом его тело согрелось настолько, что он пришел в сознание.

«Я все понял» — и пошел сам

«Когда я очнулся, мне было тепло и приятно, как будто я лежу в своей мягкой постели. Но это была не кровать. Это был не сон», — вспоминал Уэзерс позже.

Солнце приближалось к горизонту. Бек понял: у него есть час, может быть, полтора. Никто еще не выживал после двух ночей на Эвересте. По телу пробежала волна адреналина.

Ноги были словно фарфоровые, он еле двигал ими, постоянно спотыкался и падал. Но вставал. И шел. Когда из снежной бури к альплагерю вышел человек, которого вчера считали мертвым, альпинисты решили, что им мерещится. Лицо Уэзерса почернело от обморожения, руки не шевелились.

Он не упал у входа в лагерь. Он зашел в палатку к врачу, попросил помощи и спросил, подойдет ли его страховка. Человек, которого дважды списали со счетов, вернулся сам.

Третья ночь в снегу и спасение

Но испытания не закончились. Ночью ветер сорвал палатку Уэзерса, и он снова оказался на снегу. Он кричал, но буран глушил голос. Товарищи считали его обреченным.

Только утром следующего дня за ним прилетел вертолет из Катманду. Это была самая сложная спасательная операция в истории Эвереста на тот момент. Уэзерсу ампутировали правую руку, пальцы на левой руке, часть стопы и часть носа. Врачи собрали «новый» нос из кожи с шеи и уха.

Жизнь после Эвереста

Прибыв домой, Бек завязал с альпинизмом. Помирился с женой, которая уже готовила документы на развод — слишком много времени он проводил в горах. Пообещал больше времени уделять семье.