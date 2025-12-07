В крестном ходу приняло участие 5 тысяч человек Фото: пресс-служба Фонд Святой Екатерины

В Екатеринбурге около 5 тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в честь Дня святой великомученицы Екатерины. Главное богослужение прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе, его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении девяти архипастырей из разных стран мира. После литургии горожане прошли крестным ходом до часовни святой Екатерины в историческом центре города. Об этом URA.RU рассказали Фонде святой Екатерины.

«У народов есть свои герои, которые рисковали своей жизнью и однажды отдали свою жизнь за свой народ — Юрий Гагарин, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. И все они — герои России, которые гордились и любили свою страну. Но святая Екатерина — герой мира. Она отдала свою жизнь, свою юность, свои перспективы, свой талант за веру, за верность и за ту истину, которую она открыла», — сказал Владыка Евгений.

В Свято-Троицком соборе в этот день собрались не только жители Екатеринбурга, но и паломники из других городов Урала. Многие верующие пришли с детьми, в храме выстраивались очереди к иконе святой Екатерины. Крестный ход проследовал по центральным улицам до часовни, где уже два года хранится частица мощей небесной покровительницы города. Полицейские перекрывали движение транспорта, дежурили бригады скорой помощи.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что почитание великомученицы в городе растет из года в год. «Святую Екатерину помнят и почитают уже 1700 лет, и ее имя неразрывно связано с большим подвигом, ее выбором, на который мы должны ориентироваться и сейчас».

В фонде уточнили, что меценаты традиционно помогают в организации праздничного дня: берут на себя расходы по проведению крестного хода и городских акций. Все девочки, которые родятся 7 декабря и получат имя Екатерина, удостоятся специальных подарков от благотворителей. Кроме того, образ святой великомученицы в эти дни размещен на медиафасадах и ключевых спортивных объектах Екатеринбурга, что подчеркивает связь города с его небесной покровительницей.