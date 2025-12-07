Логотип РИА URA.RU
Курганский рыбак удивил жену уловом щук на водоеме в Митино. Фото

07 декабря 2025 в 16:18
Хорошо ловились щуки в Курганской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

На водоеме возле села Митино недалеко от Кургана хорошо клевала щука. Рыбы было столько, что курганец пожалел жену, которой придется из нее делать пироги. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Возле Митино отлично ловится щука. Крупных оставил, маленьких отпустил обратно в воду, чтобы супруге не возиться с мелочью», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Улов щук в Митино

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Ранее рыбаки из Курганской области уже рассказывали о богатых уловах. Так на реке Тобол в Белозерском округе местный житель хвастался крупным окунем, а до этого там же ловили больших щук. Тогда отмечалось, что на изгибах Тобола образуются омуты, где держится крупная рыба, а деревня Речкино называлась одним из самых уловистых мест последних сезонов.

