Хорошо ловились щуки в Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU

На водоеме возле села Митино недалеко от Кургана хорошо клевала щука. Рыбы было столько, что курганец пожалел жену, которой придется из нее делать пироги. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Возле Митино отлично ловится щука. Крупных оставил, маленьких отпустил обратно в воду, чтобы супруге не возиться с мелочью», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Улов щук в Митино Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК