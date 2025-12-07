Трамп-младший раскрыл, как украинские олигархи используют армию для воровства
По словам Трампа-младшего, в военных действиях со стороны Украины сейчас участвуют те, кого украинская «элита» считает «крестьянами»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинские олигархи продолжат направлять граждан страны, которых они воспринимают как «крестьян», на линию фронта до тех пор, пока не иссякнет поток внешней финансовой помощи. Об этом заявил Дональд Трамп-младший — сын президента США.
«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакого повода останавливаться, пока деньги поступают и они их крадут», — заявил Трамп-младший, выступая на одной из сессий проходящего в эти дни Дохийского форума, пишет РИА Новости. По его словам, власти и лица, принимающие решения, даже «не видели причин соглашаться» на мирное урегулирование. Он также утверждал, что Владимир Зеленский осознавал невозможность победы на очередных выборах и потому, по его версии, позволял своим соратникам присваивать средства, поступающие в рамках иностранного финансирования.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался принимать Владимира Зеленского в Белом доме, поскольку не хотел брать на себя финансовые проблемы Украины и настаивал на согласии Киева с мирным планом урегулирования конфликта. При этом в администрации США подчеркивали, что Трамп рассчитывает на скорое завершение боевых действий, тогда как в Москве заявляли о приверженности мирному решению и призывали Киев пойти на переговоры.
