По словам Трампа-младшего, в военных действиях со стороны Украины сейчас участвуют те, кого украинская «элита» считает «крестьянами» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские олигархи продолжат направлять граждан страны, которых они воспринимают как «крестьян», на линию фронта до тех пор, пока не иссякнет поток внешней финансовой помощи. Об этом заявил Дональд Трамп-младший — сын президента США.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакого повода останавливаться, пока деньги поступают и они их крадут», — заявил Трамп-младший, выступая на одной из сессий проходящего в эти дни Дохийского форума, пишет РИА Новости. По его словам, власти и лица, принимающие решения, даже «не видели причин соглашаться» на мирное урегулирование. Он также утверждал, что Владимир Зеленский осознавал невозможность победы на очередных выборах и потому, по его версии, позволял своим соратникам присваивать средства, поступающие в рамках иностранного финансирования.