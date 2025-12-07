Переворот в Бенине предотвратили
07 декабря 2025 в 16:15
Президент Бенина Патрис Талон заявил, что вооруженные силы страны предотвратили попытку государственного переворота. Об этом сообщают местные СМИ.
