Президента Словакии внесли в украинский черный список
Президента Словакии включили в украинский Миротворец*
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским на территории РФ). Его обвиняют в поддержке России.
Из картотеки сайта следует, что президента Словакии Пеллегрини внесли в базу сайта за действия, направленных на поддержку России. На это обратили внимание журналисты.
Петер Пеллегрини занимает пост президента Словакии с 2024 года. Ранее он возглавлял парламент и правительство страны, а также руководил партией «Глас — социальная демократия». В своих публичных выступлениях политик подчеркивал, что Братислава должна исходить из национальных интересов Словакии и уделять внимание внутренней повестке. Политик выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и убежден в том, что Россию невозможно победитель на поле боя.
Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и позиционирует себя как база данных людей, которых авторы ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. В карточках публикуются личные данные, фотографии и краткие описания претензий к фигурантам.
