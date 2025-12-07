Президента Словакии внесли в украинский черный список

Президента Словакии включили в украинский Миротворец* Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским на территории РФ). Его обвиняют в поддержке России.

Из картотеки сайта следует, что президента Словакии Пеллегрини внесли в базу сайта за действия, направленных на поддержку России. На это обратили внимание журналисты.

Петер Пеллегрини занимает пост президента Словакии с 2024 года. Ранее он возглавлял парламент и правительство страны, а также руководил партией «Глас — социальная демократия». В своих публичных выступлениях политик подчеркивал, что Братислава должна исходить из национальных интересов Словакии и уделять внимание внутренней повестке. Политик выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и убежден в том, что Россию невозможно победитель на поле боя.

Продолжение после рекламы