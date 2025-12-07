Логотип РИА URA.RU
Президента Словакии внесли в украинский черный список

Президента Словакии Пеллегрини внесли в украинский Миротворец*
07 декабря 2025 в 16:38
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским на территории РФ). Его обвиняют в поддержке России. 

Из картотеки сайта следует, что президента Словакии Пеллегрини внесли в базу сайта за действия, направленных на поддержку России. На это обратили внимание журналисты. 

Петер Пеллегрини занимает пост президента Словакии с 2024 года. Ранее он возглавлял парламент и правительство страны, а также руководил партией «Глас — социальная демократия». В своих публичных выступлениях политик подчеркивал, что Братислава должна исходить из национальных интересов Словакии и уделять внимание внутренней повестке. Политик выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и убежден в том, что Россию невозможно победитель на поле боя.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и позиционирует себя как база данных людей, которых авторы ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. В карточках публикуются личные данные, фотографии и краткие описания претензий к фигурантам.

