В Бенине предотвратили готовящийся госпереворот

Госпереворот в африканской стране может быть связан с выборами в апреле 2026-го Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В африканском государстве Бенин подавали государственный переворот. Виновники попытки дестабилизации сейчас окружены в помещениях национального телевидения, сообщили местные СМИ.

«Государственный переворот, объявленный группой путчистов утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, по национальному телевидению, был очень быстро остановлен элементами республиканской гвардии», — пишет 24 Heures au Benin. Издание отмечает, что объявившими о свержении президента Патриса Талон занимается республиканская гвардия.

Ранее сообщалось, что в Республике Бенин произошел военный переворот: вооруженные силы страны сместили с должности действующего президента Патриса Талона. Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала Корпорации телерадиовещания Бенина.

Продолжение после рекламы