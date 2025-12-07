Логотип РИА URA.RU
В мире

В Бенине предотвратили готовящийся госпереворот

07 декабря 2025 в 16:39
Госпереворот в африканской стране может быть связан с выборами в апреле 2026-го

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В африканском государстве Бенин подавали государственный переворот. Виновники попытки дестабилизации сейчас окружены в помещениях национального телевидения, сообщили местные СМИ.

«Государственный переворот, объявленный группой путчистов утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, по национальному телевидению, был очень быстро остановлен элементами республиканской гвардии», — пишет 24 Heures au Benin. Издание отмечает, что объявившими о свержении президента Патриса Талон занимается республиканская гвардия.

Ранее сообщалось, что в Республике Бенин произошел военный переворот: вооруженные силы страны сместили с должности действующего президента Патриса Талона. Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала Корпорации телерадиовещания Бенина.

Местонахождение отстраненного главы государства в настоящий момент не раскрывается. На этом фоне гражданам России, проживающим в одном из крупнейших городов республики — Котону, рекомендовано воздержаться от выхода из дома. Российское консульство в Бенине уведомило, что в период с 8 по 11 декабря учреждение не будет работать по техническим причинам.

