В Бенине предотвратили готовящийся госпереворот
Госпереворот в африканской стране может быть связан с выборами в апреле 2026-го
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
В африканском государстве Бенин подавали государственный переворот. Виновники попытки дестабилизации сейчас окружены в помещениях национального телевидения, сообщили местные СМИ.
«Государственный переворот, объявленный группой путчистов утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, по национальному телевидению, был очень быстро остановлен элементами республиканской гвардии», — пишет 24 Heures au Benin. Издание отмечает, что объявившими о свержении президента Патриса Талон занимается республиканская гвардия.
Ранее сообщалось, что в Республике Бенин произошел военный переворот: вооруженные силы страны сместили с должности действующего президента Патриса Талона. Об этом было объявлено в эфире государственного телеканала Корпорации телерадиовещания Бенина.
Местонахождение отстраненного главы государства в настоящий момент не раскрывается. На этом фоне гражданам России, проживающим в одном из крупнейших городов республики — Котону, рекомендовано воздержаться от выхода из дома. Российское консульство в Бенине уведомило, что в период с 8 по 11 декабря учреждение не будет работать по техническим причинам.
