Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Сургуте прокуратура начала проверку из-за проблем с водоснабжением

07 декабря 2025 в 16:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура обеспокоилась качеством водоснабжения домов жителей

Прокуратура обеспокоилась качеством водоснабжения домов жителей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Городская прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку после публикаций в социальных сетях о ненадлежащем водоснабжении в городе. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Надзорный орган намерен оценить, как в Сургуте исполняются требования федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги водоснабжения населению.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства о водоснабжении при предоставлении коммунальной услуги населению», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что итоги проверки станут основанием для возможного вмешательства надзорного органа.

Прокуратура объяснила, что основанием для проверки стали обращения и сообщения горожан в соцсетях. В пресс-службе уточнили, что по итогам проверки, при наличии нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал