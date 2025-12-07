В Сургуте прокуратура начала проверку из-за проблем с водоснабжением

Прокуратура обеспокоилась качеством водоснабжения домов жителей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Городская прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку после публикаций в социальных сетях о ненадлежащем водоснабжении в городе. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Надзорный орган намерен оценить, как в Сургуте исполняются требования федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги водоснабжения населению.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства о водоснабжении при предоставлении коммунальной услуги населению», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что итоги проверки станут основанием для возможного вмешательства надзорного органа.