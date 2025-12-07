Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кучеровки
07 декабря 2025 в 16:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с установлением контроля над населенным пунктом Кучеровка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
