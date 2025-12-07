Торговый центр частично обрушился из-за пожара в ЯНАО

На тушение пожара ушло несколько часов Фото: МЧС Ямало-Ненецкого АО

Частичное обрушение кровли в результате крупного пожара произошло в торговом центре, где расположены несколько магазинов, в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил telegram-канал местного МЧС.

«Произошло частичное обрушение кровли здания, где расположены несколько магазинов. По уточненной информации на момент прибытия площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — говорится в сообщении МЧС Ямало-Ненецкого АО.

Пятнадцать человек, среди которых посетители и сотрудники торгового объекта, покинули здание самостоятельно. На месте возгорания работали 36 специалистов и было задействовано девять единиц специальной техники, в том числе от МЧС России — пять человек личного состава и одна единица техники.

Продолжение после рекламы