Торговый центр частично обрушился из-за пожара в ЯНАО
На тушение пожара ушло несколько часов
Фото: МЧС Ямало-Ненецкого АО
Частичное обрушение кровли в результате крупного пожара произошло в торговом центре, где расположены несколько магазинов, в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил telegram-канал местного МЧС.
«Произошло частичное обрушение кровли здания, где расположены несколько магазинов. По уточненной информации на момент прибытия площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть», — говорится в сообщении МЧС Ямало-Ненецкого АО.
Пятнадцать человек, среди которых посетители и сотрудники торгового объекта, покинули здание самостоятельно. На месте возгорания работали 36 специалистов и было задействовано девять единиц специальной техники, в том числе от МЧС России — пять человек личного состава и одна единица техники.
К 16:17 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сообщение о возгорании на пульт пожарной части поступило в 12 часов 55 минут. То есть тушить огонь пришлось более трех часов.
