По словам Медведева, США назвали в своем документе Россию участником диалога о стабильности Фото: Роман Наумов © URA.RU

США фактически признает, что глобальный мир больше не держится только на их плечах. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Весом стал небосвод для страны, столь рьяно изображавшей из себя атланта. Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку. И здесь неизбежно появляется Россия как одна из немногих стран, реально влияющих на европейскую безопасность», — написал Медведев в своем аккаунте в MAX. Он подчеркнул, что Россия в американском документе названа не «угрозой», а участником диалога о стабильности. Он подчеркнул, что речь об остановке расширения НАТО там идет, а Украина в этом контексте не фигурирует вовсе.