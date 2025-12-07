Медведев заявил о признании США нового глобального мира
По словам Медведева, США назвали в своем документе Россию участником диалога о стабильности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
США фактически признает, что глобальный мир больше не держится только на их плечах. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
«Весом стал небосвод для страны, столь рьяно изображавшей из себя атланта. Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку. И здесь неизбежно появляется Россия как одна из немногих стран, реально влияющих на европейскую безопасность», — написал Медведев в своем аккаунте в MAX. Он подчеркнул, что Россия в американском документе названа не «угрозой», а участником диалога о стабильности. Он подчеркнул, что речь об остановке расширения НАТО там идет, а Украина в этом контексте не фигурирует вовсе.
Ранее США представили мирный план по Украине, одним из ключевых пунктов которого стал отказ Киева от вступления в НАТО, что в Европе расценили как ослабление позиций альянса и признание влияния России на вопросы безопасности. На этом фоне в Москве регулярно подчеркивали, что не намерены нападать на страны НАТО, но будут реагировать на шаги, которые считают угрозой своим интересам.
