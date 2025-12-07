Дмитрий Медведев указал, что США продолжают дрессировать ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU

США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз» и это только играет на руку России. С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка. Неплохо! Нам в целом это на пользу. Лучше великодержавный прагматизм президента США Дональда Трампа, чем глобалистский маразм [экс-главы] Джо Байдена», — написал Медведев в Max. Он добавил, что подобные процессы, по его мнению, отражают внутренний раскол американских элит и борьбу между разными политическими линиями в США.

Комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, Медведев отметил, что документ выделяется более трезвой оценкой современных угроз. При этом он подчеркнул, что не считает нужным придавать ему избыточное значение, поскольку видит в стратегии набор политических деклараций.

Ключевым, по его словам, остается то, какие установки разделяют не только действующая администрация в Вашингтоне, но и так называемое «глубинное государство». Политик указал, что именно эти установки определяют реальные шаги США во внешней политике и в отношении России.