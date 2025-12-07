Медведев: американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз
Фото: Роман Наумов © URA.RU
США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз» и это только играет на руку России. С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка. Неплохо! Нам в целом это на пользу. Лучше великодержавный прагматизм президента США Дональда Трампа, чем глобалистский маразм [экс-главы] Джо Байдена», — написал Медведев в Max. Он добавил, что подобные процессы, по его мнению, отражают внутренний раскол американских элит и борьбу между разными политическими линиями в США.
Комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, Медведев отметил, что документ выделяется более трезвой оценкой современных угроз. При этом он подчеркнул, что не считает нужным придавать ему избыточное значение, поскольку видит в стратегии набор политических деклараций.
Ключевым, по его словам, остается то, какие установки разделяют не только действующая администрация в Вашингтоне, но и так называемое «глубинное государство». Политик указал, что именно эти установки определяют реальные шаги США во внешней политике и в отношении России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новая Стратегия нацбезопасности США существенно отличается от прежних документов, поскольку в ней зафиксированы позиция России о нерасширении НАТО и акценты на отказ от конфронтации и развитии диалога. При этом он подчеркивал, что риторика в адрес РФ и Китая стала мягче, тогда как Европе в документе уделена критика, и призывал оценивать не формулировки, а практические шаги Вашингтона.
