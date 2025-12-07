Медведев: Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги
Медведев подчеркнул, что жесткие разногласия внутри американских и европейских элит продолжают разгораться
Фото: Роман Наумов © URA.RU
При урегулировании украинского конфликта Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов?», — написал Медведев в своем аккаунте в MAX.
Медведев также написал, что США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз» и это только играет на руку России. Также он добавил, что США фактически признает, что глобальный мир больше не держится только на их плечах.
