Медведев подчеркнул, что жесткие разногласия внутри американских и европейских элит продолжают разгораться Фото: Роман Наумов © URA.RU

При урегулировании украинского конфликта Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россия будет смотреть не на красивые слова, а на конкретные шаги: есть ли движение к тому, чтобы начать договариваться? Готовы ли США и ЕС обсуждать с нами безопасность без ультиматумов?», — написал Медведев в своем аккаунте в MAX.