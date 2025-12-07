Медведев рассказал о выгоде для США от общения с РФ

Медведев прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Обновленная стратегия национальной безопасности США сокращает непрерывную финансовой поддержки со стороны Вашингтона и создает условия для уменьшения напряженности на Евразийском континенте и открытия возможностей для переговорного процесса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу, 5 декабря, администрация Белого дома представила обновленную стратегию национальной безопасности США, в которой призывает европейские государства взять на себя большую ответственность за обеспечение собственной обороны. В документе также отмечается расхождение позиций Вашингтона и ряда европейских чиновников, чьи ожидания в отношении развития конфликта на Украине названы нереалистичными.

«Ослабление бесконечных финансовых вливаний со стороны США дает возможности для снижения напряженности на Евразийском континенте и ведения переговоров. Просто потому, что Россия — крупнейший мировой игрок и с нами выгоднее конструктивно сотрудничать, как это и было много лет, до украинских событий», — написал Медведев в мессенджере MAX.

Однако при этом зампредседателя Совбеза РФ отметил, что раз США призывают европейские страны к большей самостоятельности в сфере обороны, то для России это воспринимается как неоднозначный сигнал. С одной стороны, существует риск, что европейские государства начнут значительно наращивать свои военные возможности, что может окончательно подорвать их экономики и потребовать введения режимов, близких к авторитарным.