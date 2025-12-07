В Челябинске продают популярный медцентр, оснащенный современным оборудованием
Популярная клиника продается в Челябинске
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На улице Блюхера в Челябинске выставили на продажу медицинский центр, в котором установлено современное оборудование. Клиника пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.
«Продается готовый медицинский центр. Продвинутое оснащение по современным стандартам. Цена — 2 700 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Ранее на улице Воровского в Челябинске выставляли на продажу бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей, при том что в 2024 году его предлагали на 300 тысяч дороже. Также сервисы объявлений сообщали о продаже в городе нескольких ресторанов и развлекательного центра по цене от 4 до 7,5 млн рублей.
- Кирилл07 декабря 2025 17:06Недорого в принципе, но надо же врачей искать, которые там согласятся принимать пациентов.