В Челябинске продают популярный медцентр, оснащенный современным оборудованием

На улице Блюхера в Челябинске выставили на продажу медицинский центр, в котором установлено современное оборудование. Клиника пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

Ранее на улице Воровского в Челябинске выставляли на продажу бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей, при том что в 2024 году его предлагали на 300 тысяч дороже. Также сервисы объявлений сообщали о продаже в городе нескольких ресторанов и развлекательного центра по цене от 4 до 7,5 млн рублей.