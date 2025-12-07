Захарова: для масштабной международной коррупции на Украине нужна тишина
Захарова отметила, что режим тишины достигается за счет нейтрализации сознания
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Украине действует режим тишины, который способствуют масштабной международной коррупции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины, который обеспечивается за счет нейтрализации сознания нации», — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя «цепочку» вовлеченных в крупный коррупционный скандал украинцев. Схему опубликовал RT.
Коррупционный скандал разгорелся после расследования НАБУ и САП схемы хищений в «Энергоатоме», в центре которой, по данным следствия, стоит близкий друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Дело привело к обыскам у главы офиса президента Андрея Ермака, отставкам министров и политическому кризису, на фоне которого западные страны стал публично сомневаться в целесообразности дальнейшей финансовой помощи Киеву.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.