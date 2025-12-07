Россияне стали меньше пить, приближаясь к рекордам 90-х годов

Россияне стали пить меньше алкоголя, следует из данных ЕМИСС Фото: Размик Закарян © URA.RU

Потребление алкоголя в России в ноябре 2025 года снизилось до 7,63 литра на человека в расчете за последние 12 месяцев и приблизилось к минимуму конца 1990‑х годов. Об этом свидетельствует анализ официальной статистики портала ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система).

«Потребление алкогольной продукции в России в ноябре продолжило снижаться восьмой месяц подряд и достигло уровней 1997–1998 годов», — следует из статистики. С ней ознакомились РИА Новости. По данным аналитиков, перелом в динамике произошел в апреле 2025 года, когда объем выпитого алкоголя впервые устойчиво опустился до 8,32 литра на душу населения за год и затем продолжил сокращаться.

В 1997–1998 годах показатель держался около 7,6 литра на человека. При этом открытые базы данных до 2008 года ограничены и учитывают только официальные продажи спиртного.

Меньше всего алкоголя пьют, судя по статистике, регионы Северного Кавказа. В Чечне оно составило 0,11 литра на человека за 12 месяцев. В крупных городах и индустриальных регионах уровень выше среднего по стране. Житель Москвы, по данным анализа, в ноябре в среднем потреблял 4,76 литра алкоголя в год, петербуржец — 6,28 литра. В Свердловской области объем потребления оценивается в 10,34 литра на душу населения за последние 12 месяцев.