Посикунчики для спецпосланников США и квартиры «не от Долиной»: топ-7 новостей Перми и края

За прошедшие семь дней одной из самых заметных стала новость про меню во время визита в Москву спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Гостям предложили пермские посикунчики. В академическом Театре-Театре назначили главного режиссера. Мигрантам в регионе запретили работать курьерами, медиками и учителями. Движение по одной из центральной магистрали Перми запустили в техническом режиме. А пермяки массово подхватили новый тренд — в объявлениях появились надписи, что товары продает не оскандалившаяся певица Лариса Долина. Подробнее об этих и других новостях минувшей недели — в материале URA.RU.

Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики

Специальным посланникам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время визита в Москву подали посикунчики и «ушки» с грибами. Традиционные блюда пермской кухни вошли в основное меню приема. Также на столах гостей оказались салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя, выяснили журналисты. Американцы отобедали в одном из ресторанов возле Кремля.

Боец СВО — новый депутат ЗС

КПРФ приняла окончательное решение о распределении «плавающего» мандата депутата законодательного собрания (ЗС) Пермского края. По словам секретаря регионального комитета партии Ксении Айтаковой, согласована кандидатура руководителя Губахинского отделения КПРФ, машиниста Степана Федотовских.

Федотовских родился в 1992 году в Кизеле. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». В том же году он вступил в КПРФ. В 2022 году принимал участие в спецоперации ВС РФ на Украине.

У Театра-Театра новый режиссер

В Пермском академическом Театре-Театре (ТТ) назначен новый главный режиссер. Им стал Марк Букин, в текущем сезоне поставивший спектакль «Идиот» (18+), созданный по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Должность была вакантна с 2019 года.

Назначение Букина произошло на фоне решения суда об увольнении художественного руководителя ТТ Бориса Мильграма. Основанием для иска стала позиция прокуратуры, усмотревшей в действиях худрука учреждения нарушение антикоррупционного законодательства при заключении договоров с режиссером Александром Пронькиным.

Новые запрещенные для мигрантов професси

В Пермском крае с 1 января 2026 года планируется ввести запрет для иностранных граждан, трудящихся по патенту, на работу в сферах здравоохранения, образования, а также в области курьерской доставки. Эта инициатива направлена на более эффективное использование кадрового потенциала и уменьшение уровня конкуренции в ключевых для общества секторах.

В регионе уже действуют ограничения на трудоустройство мигрантов в отдельных отраслях экономики. Иностранным гражданам запрещено заниматься деятельностью в сфере добычи нефти и газа, производством нефтепродуктов, а также перевозкой опасных грузов и пассажиров на общественном транспорте. Помимо этого, для них закрыта возможность работать в розничной торговле напитками и табачной продукцией, а также оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве легкового такси.

«Продажа не от Долиной»

В объявлениях о продаже товаров (не только квартир), размещенных жителями Пермского края, все чаще стала появляться пометка о том, что продавец «не Лариса Долина». Таким образом авторы стремятся подчеркнуть, что покупатели могут не опасаться обмана и не останутся ни без денег, ни без приобретенной вещи.

Тендеция в крае приобрела массовый характер. К кампании присоединились и пермские предприниматели, начав отказывать певице в посещении своих заведений. К примеру, в соцсетях рыбного кафе «Форель Пермь» опубликовано сообщение: «Ларису Долину не обслуживаем». Автосервис «Давай починю» разместил объявление о том, что автомобиль артистки в их мастерской ремонтировать не будут.

Улицу Карпинского открыли раньше срока

Улица Карпинского в Перми вновь открыта для проезда транспорта, но в тестовом режиме. На данном этапе движение автомобилей организовано по четырем из шести полос. Временная схема будет действовать до завершения основных строительных работ.

На большинстве участков трассы уже уложены новые трамвайные рельсы. Впереди — окончательная выправка путей, монтаж и наладка контактной сети, а также обкатка маршрутов, что позволит возобновить трамвайное сообщение с Индустриальным районом.

Запуск автобусных маршрутов по обновленной улице стартует 8 декабря. После завершения всех этапов реконструкции улица Карпинского совместно с улицей Крисанова должны образовать единый транспортный коридор, который обеспечит перераспределение транспортных потоков и сократит время поездки между различными районами города.

Питомцы Пермского зоопарка готовятся к спячке

В Пермском зоопарке ряд обитателей намерены пережить зиму во сне. К ней уже готовятся медведи, еноты и енотовидные собаки.