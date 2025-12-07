Авито: жители Тюмени стали в 10 раз чаще пристраивать кошек и собак

Количество объявлений о пристройстве собак увеличилось до 981 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени стали в десять раз чаще пристраивать домашних животных. В 2025 году в области было размещено 3,1 миллиона объявлений о поиске нового дома для питомцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».





«В 2024 году в Тюменской области размещено более 285 тысяч объявлений о поиске нового дома для животных, а в 2025 году — уже 3,1 миллиона. Количество объявлений о пристройстве собак увеличилось с 91 тысячи до 981 тысяч, кошек — с 80 тысяч до 858 тысяч», — говорится в сообщении платформы.

В сервисе уточняют, что «Авито» запускает новую систему верификации приютов и зооволонтеров, которая действует и для тюменских пользователей. В компании объясняют, что верификация должна повысить доверие к объявлениям и облегчить поиск новых хозяев.

В платформе уточняют, что верифицированные приюты получают расширенные лимиты на бесплатные объявления: до 300 публикаций в месяц в категории «Собаки» и столько же — в категории «Кошки». Для таких пользователей доступен профессиональный кабинет, где можно прикреплять к профилю приюта волонтеров и совместно управлять карточками животных.