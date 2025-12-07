Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Радио Судного дня опубликовало новое сообщение после трех дней затишья

07 декабря 2025 в 17:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Радио «Судного дня» вновь вышло на связь (архивное фото)

Радио «Судного дня» вновь вышло на связь (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Военная коротковолновая радиостанция, известная среди радиолюбителей как «радио Судного дня» вновь вышла в эфир с новым кодированным сообщением. Новое сообщение поступило после трехдневного молчания.

«ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9684 0875», — следует из нового эфира. Структура послания сохраняет привычный формат: позывной, пятизначный номер и кодовое слово.

Радиостанция «Судного дня» в последние месяцы довольно часто выходит в эфир, передавая загадочные сообщения. «Радио Судного дня» — это народное название российской военной радиостанции УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц, издавая характерное «жужжание» или «писк», прерываемое загадочными голосовыми сообщениями с кодовыми словами, что породило множество теорий о связи с системой ядерного реагирования «Периметр» или предсказанием апокалипсиса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал