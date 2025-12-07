Радио Судного дня опубликовало новое сообщение после трех дней затишья
Радио «Судного дня» вновь вышло на связь (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Военная коротковолновая радиостанция, известная среди радиолюбителей как «радио Судного дня» вновь вышла в эфир с новым кодированным сообщением. Новое сообщение поступило после трехдневного молчания.
«ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9684 0875», — следует из нового эфира. Структура послания сохраняет привычный формат: позывной, пятизначный номер и кодовое слово.
Радиостанция «Судного дня» в последние месяцы довольно часто выходит в эфир, передавая загадочные сообщения. «Радио Судного дня» — это народное название российской военной радиостанции УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц, издавая характерное «жужжание» или «писк», прерываемое загадочными голосовыми сообщениями с кодовыми словами, что породило множество теорий о связи с системой ядерного реагирования «Периметр» или предсказанием апокалипсиса.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.