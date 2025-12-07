Логотип РИА URA.RU
Горожане просят поощрить скульптора Лапердину за памятник Суворову в Кургане

07 декабря 2025 в 17:48
Памятник находится в сквере в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям понравился памятник русскому полководцу Александру Суворову в Кургане. Они просят власти отметить вклад скульптора Людмилы Лапердиной в патриотическое воспитание горожан. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет неподалеку от памятника.

«Мы каждый день проходим около памятника Александру Суворову в сквере на улице Победы, где она пересекается с Невежина. Каждый раз сердце наполняется теплотой, просим поощрить автора памятника», — сказал житель Кургана.

Ранее в Кургане установили памятник собаке Спице в Илизаровском центре. Автором была Людмила Лапердина. Она же создала скульптуру «Родители» в горсаду.

Комментарии (4)
  • Жанна
    07 декабря 2025 18:24
    Я считаю Суворов нам всем пример - он любил Россию!
  • Жанна
    07 декабря 2025 18:18
    Лапердина прекрасный скульптор - ее памятник собаке Спице в Илизаровском центре - он самый любимый, люди буквально плачут, когда видят его.
  • Иван
    07 декабря 2025 17:52
    Хожу мимо памятник Суворову в Кургане и ловлю себя на мысли, что насколько простой был граф Суворов - он ста отцом солдатом и лучшим сыном родины своей России.
  • Кирилл
    07 декабря 2025 17:51
    Памятник прекрасный и автор его достоин награды от города.
