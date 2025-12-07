Горожане просят поощрить скульптора Лапердину за памятник Суворову в Кургане
Памятник находится в сквере в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жителям понравился памятник русскому полководцу Александру Суворову в Кургане. Они просят власти отметить вклад скульптора Людмилы Лапердиной в патриотическое воспитание горожан. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет неподалеку от памятника.
«Мы каждый день проходим около памятника Александру Суворову в сквере на улице Победы, где она пересекается с Невежина. Каждый раз сердце наполняется теплотой, просим поощрить автора памятника», — сказал житель Кургана.
Ранее в Кургане установили памятник собаке Спице в Илизаровском центре. Автором была Людмила Лапердина. Она же создала скульптуру «Родители» в горсаду.
- Жанна07 декабря 2025 18:24Я считаю Суворов нам всем пример - он любил Россию!
- Жанна07 декабря 2025 18:18Лапердина прекрасный скульптор - ее памятник собаке Спице в Илизаровском центре - он самый любимый, люди буквально плачут, когда видят его.
- Иван07 декабря 2025 17:52Хожу мимо памятник Суворову в Кургане и ловлю себя на мысли, что насколько простой был граф Суворов - он ста отцом солдатом и лучшим сыном родины своей России.
- Кирилл07 декабря 2025 17:51Памятник прекрасный и автор его достоин награды от города.