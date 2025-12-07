Горожане просят поощрить скульптора Лапердину за памятник Суворову в Кургане

Памятник находится в сквере в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям понравился памятник русскому полководцу Александру Суворову в Кургане. Они просят власти отметить вклад скульптора Людмилы Лапердиной в патриотическое воспитание горожан. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет неподалеку от памятника.

«Мы каждый день проходим около памятника Александру Суворову в сквере на улице Победы, где она пересекается с Невежина. Каждый раз сердце наполняется теплотой, просим поощрить автора памятника», — сказал житель Кургана.