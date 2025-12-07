Модные цвета зимы 2026: Лисовец рассказал, какие оттенки вышли из моды

Эксперт назвал ориентиры для тех, кто сейчас обновляет зимний гардероб Фото: URA.RU

Новый сезон диктует свои правила в выборе цвета. Зима 2025-2026 — это время сдержанной элегантности, ухоженности и возвращения к благородной, «природной» палитре. Эксперт Владислав Лисовец рассказал URA.RU, какие оттенки станут абсолютными фаворитами, а какие давно пора отправить в прошлое.

Главный цвет 2026 года

Институт цвета Pantone представил главный оттенок 2026 года — Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), холодный белый с сероватым подтоном. Однако, как отметил стилист Владислав Лисовец в интервью URA.RU, модельеры редко успевают мгновенно реагировать на такие анонсы, так как коллекции шьются заранее.

Эксперт охарактеризовал этот цвет как «поживший», «застиранный» и максимально близкий каждому, ведь подобные светлые вещи есть практически в любом гардеробе. Он подчеркнул универсальность оттенка, который освежает образ, прекрасно сочетается с любыми цветами и подходит для любого времени года.

Модные цвета верхней одежды зимой 2026

Стилист разделил актуальную палитру на две стратегии: для базового гардероба и для смелых экспериментов.

Базовые нейтралы. Это инвестиционные цвета, актуальные на несколько сезонов вперед:

Все оттенки коричневого спектра (от верблюжьего до горького шоколада).

Серый в различных вариациях.

Хаки и рыже-коричневый (терракотовый).

Смелые акценты. Для тех, кто готов к ярким решениям и стремится выделиться, в тренде:

Насыщенный зеленый (цвет хвои).

Глубокий бордовый (бургунди, винный).

Бирюзовый.

Сложные принты, включая анималистичные (пятнистые) и геометрические узоры.

«В моде гусиная лапка, мелкая клетка (в том числе в рыже-коричневой гамме) и абстрактные геометрические узоры. Они добавляют сложности и „театральности“ образу», — сообщил Лисовец.

Мода на кукольные цвета прошла Фото: URA.RU

Модные цвета для обуви зимой 2026

Палитра обуви следует общей тенденции, предлагая как классические, так и выразительные варианты.

«Рыжий, бордовый, коричневый — это прям абсолютный тренд, — говорит стилист. — Если вам понравилась модель горчичного цвета — почему бы нет? Можно носить горчичные с темно-синим платьем, с темно-зеленым — это тоже будет красиво».

Таким образом, лидерами сезона 2026 станут востребованные и универсальные оттенки:

Бордовый.

Рыжий и коньячный.

Все оттенки коричневого.

Однако можно еще использовать яркие тренды — оттенки, которые освежают образ и делают его современным:

Белый (признается непрактичным, но сохраняет трендовый статус).

Горчичный и оливковый.

Темно-синий (индиго).

В моде сдержанность, элегантность и даже некая театральность Фото: URA.RU

Модные цвета одежды зимой 2026

Тренд на благородные, природные оттенки и смелые акценты, озвученный стилистом для верхней одежды, задает тон всему зимнему гардеробу 2025-2026. Эта палитра универсальна и работает во всех категориях одежды.

1. Базовый слой (свитера, брюки, юбки, платья):

Теплая нейтральная гамма : Все оттенки коричневого (карамель, верблюжий, шоколад), терракотовый, приглушенный горчичный, темно-зеленый (цвет хвои), серый (от свинцового до светлого).

: Все оттенки коричневого (карамель, верблюжий, шоколад), терракотовый, приглушенный горчичный, темно-зеленый (цвет хвои), серый (от свинцового до светлого). Глубокие акценты : Бордовый (винный, бургунди), рыжий (медный), оливковый. Эти цвета отлично работают в свитерах объемной вязки, шерстяных платьях-миди и костюмах.

: Бордовый (винный, бургунди), рыжий (медный), оливковый. Эти цвета отлично работают в свитерах объемной вязки, шерстяных платьях-миди и костюмах. Свежий нейтрал: Белый Cloud Dancer (по Pantone) или слоновая кость. Идеален для водолазок, тонких свитеров и блузок. Это создает контраст с верхней одеждой.

Модные цвета аксессуаров зимой 2026

Аксессуары в этом сезоне — самый простой способ освежить базовый образ. Чтобы выглядеть стильно, совсем не обязательно покупать яркую одежду: достаточно добавить выразительные детали в трендовых оттенках. Вот некоторые удачные контрастные сочетания:

Горчичные или рыжие перчатки и шарф отлично «оживят» серое или коричневое пальто.

или рыжие перчатки и шарф отлично «оживят» серое или коричневое пальто. Бежево-коричневый комплект эффектно смотрится с бордовой сумкой.

комплект эффектно смотрится с бордовой сумкой. Темно-зеленая шапка-бини станет акцентом для шубы или дубленки.

В приоритете зимой 2026 будут фактурные ткани, которые усиливают цвет и делают образ дороже: кожа, замша, вельвет, плотная объемная вязка.

Зима 2025-2026 — это женственность и ухоженность Фото: URA.RU

Правила создания стильного образа зимой 2026

На основе рекомендаций эксперта URA.RU составило практические советы по формированию гардероба.

Принцип одной инвестиции. Лучше иметь одну качественную и стильную вещь (пальто, шубу, сапоги), чем несколько средних. Это касается и цвета: для базовой вещи выбирайте нейтрал, для смелой — насыщенный акцентный оттенок. Контраст и баланс. Обувь может жить отдельной от верхней одежды жизнью. Смелые цветовые комбинации — это тренд: горчичные сапоги с темно-синим или зеленым платьем, бордовые — с синим комплектом, рыжие — с темно-зеленым. Отказ от «скучного» черного. При ограниченном бюджете Лисовец рекомендует избегать черного, выбирая вместо него более выразительные темно-коричневые, рыжие или бордово-коричневые цвета, которые сделают образ интереснее.

На смену инстаграмной миловидности пришла сдержанная сила Фото: URA.RU

Антитренды цвета зимы 2025–2026

Стилист Владислав Лисовец четко обозначил цветовые направления, которые окончательно ушли в прошлое и теперь выдают в своей владелице неактуальный гардероб. В список категорических «нельзя» попали:

Фисташковый

Бледно-голубой (беби-блю)

Розовый (особенно пастельный, пудровый)

Кислотные цвета

Неон

«Эти оттенки были в тренде лет пять назад. Сегодня мода пошла в сторону более грубых, природных цветов — рыжего, коричневого, хаки», — объясняет свою позицию Владислав Лисовец.

Так что на смену миловидности, кукольности и нарочитой легкости пришла сдержанная сила, элегантность, аутентичность. Вместо сочных «конфетных» оттенков в приоритете цвета земли, осенней листвы, спелых ягод и камня — сложные, многослойные, с глубиной.

Почему эти цвета «не работают» в новом сезоне?

Они конфликтуют с главными материалами сезона: грубой шерстью, плотным твидом, натуральным мехом и структурной кожей.

Они не сочетаются с актуальной палитрой акцентных цветов (бордо, темно-зеленый, горчичный) и выпадают из благородной гаммы нейтралов.

Они создают образ, который стилист характеризует как «заезженный».

Совет для экономных: как обновить гардероб 2026 без больших затрат

Радикально обновлять гардероб не всегда обязательно. Часто достаточно стратегического точечного вмешательства, чтобы вдохнуть новую жизнь в уже имеющиеся вещи.

Итак: основная идея зимы 2025-2026 — это контраст благородной нейтральной основы и насыщенных, глубоких акцентов. Старая база (серое пальто, бежевый пуловер, темные джинсы) — это уже идеальная база. Всего лишь нужно добавить к ней актуальность через аксессуары.

Вот профессиональный алгоритм:

Проведите ревизию. Разложите всю свою верхнюю одежду и базовые вещи. Выделите те, что сшиты из качественных тканей и имеют хороший крой. Они станут основой. Сфокусируйтесь на «триггерах стиля». Вместо новой шубы инвестируйте в два-три аксессуара в трендовых цветах сезона. Например, это может быть объемный шарф или снуд в цвете горчичный или рыжий. Это самый простой способ добавить теплоты и сложности нейтральному пальто. Также можно приобрести качественные кожаные перчатки в цвете бордовый или темно-зеленый. Они мгновенно делают образ дороже. Шапка-бини из фактурной пряжи (например, альпака или мохер) в оливковом или темно-синем оттенке. Измените цветовой баланс обуви. Если ваши зимние сапоги черные, рассмотрите вариант профессионального перекрашивания в коричневый или бордовый. Это кардинально изменит восприятие всех ваших комплектов. Как более бюджетная альтернатива — яркие стельки или шнурки.

Нужно помнить, что один грамотно подобранный аксессуар в актуальном цвете перетягивает на себя все внимание и задает тон всему образу, делая его современным. А поэтому полностью гардероб обновлять не нужно.

Пошаговый гид: как собрать стильную зимнюю капсулу 2026

Шаг 1: Выберите верхнюю одежду. Ваша главная инвестиция. Выберите одно пальто или шубу в инвестиционном цвете: темно-коричневый, серый или хаки. Силуэт должен быть актуальным: приталенным с плечами или прямым кроем.

Шаг 2: Сформируйте базовый слой. Подберите две-три универсальные вещи в спокойной гамме: тонкий свитер из кашемира или шерсти (цвета слоновой кости, серый), брюки прямого кроя (темно-синие, серые), шерстяное платье-миди (коричневое, бежевое).

Шаг 3: Внесите цветовую «провокацию». Добавьте одну акцентную вещь, которая будет задавать настроение. Это может быть объемный рыжий кардиган, свитер глубокого бордового цвета или платье оттенка хвойной зелени.

Шаг 4: Определитесь с обувью. Подберите одну-две пары обуви в трендовой палитре. Идеально: бордовые сапоги-челси для повседневной носки и рыжие сапоги с широким голенищем для создания ярких образов.

Шаг 5: Добавьте финальные штрихи аксессуарами. Именно здесь вы играете с контрастом. К нейтральному комплекту добавьте горчичный шарф, к коричневому пальто — перчатки цвета темного изумруда. Выбирайте аксессуары из тактильно приятных материалов: кожи, замши, грубой шерсти.

Если вы чувствуете себя „упакованной“, а не элегантной — значит, выбрали не то Фото: URA.RU

Часто задаваемые вопросы о цветовых трендах зимы 2026

Можно ли носить черный в этом сезоне?

Да, но избегайте массивных черных вещей (шубы, объемные пальто). Допустим в базовом слое (брюки, водолазки) и аксессуарах.

Как сочетать несколько трендовых цветов в одном образе?

По правилу 60/30/10: 60% — нейтральный цвет (коричневый), 30% — другой трендовый оттенок (бордовый), 10% — яркий акцент (горчичный).

Что делать, если мне не идет рыжий или бордовый?

Используйте другие трендовые оттенки из палитры: темно-синий, хвойно-зеленый, темно-серый в сочетании с нейтральной базой.

Актуален ли белый цвет зимой?

Да, но в сложных, «припыленных» вариантах (оттенок Cloud Dancer, слоновая кость). Идеален для контраста с верхней одеждой.

Что делать с вещами в антитрендовых цветах?