Дмитрий Артюхов традиционно проводит прямую линию в декабре

Традиционная ежегодная прямая линия губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова стартует 7 декабря в 18:00. Губернатор округа ответит на самые актуальные и животрепещущие вопросы ямальцев. Всего жители прислали 681 вопрос. Наиболее активными стали жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. URA.RU ведет онлайн-трансляцию прямой линии губернатора Артюхов.









18:41 Ямальские молодые музыканты и выпускники школ — являются одними из самых талантливых на сценах России и зарубежья. «Россия — это ключевая страна по вкладу в мировую культуру», — отметил Артюхов.

18:36 Молодая преподавательница музыки задала вопрос о льготах для молодых специалистов. Губернатор напомнил о северных надбавках, компенсации части арендной платы за жилье, а также о достойных зарплатах.

18:32 В 2026 году летать по карте «Морошка» смогут дети от шести до 18 лет, которые учатся в ямальских школах, но не прописаны на Ямале. Вопрос и пожелание прозвучали от надымчан.

18:19 В городах-юбилярах ударно велись дорожные работы. Учитывая короткий сезон ремонта, идет плановая системная работа по ремонту дорожного полотна по всему Ямалу.

18:17 Масштабное обновление дороги Салехард — Надым ждет в 2026 году. Полное асфальтирование от Салехарда до Лабытнанги, рассказал Дмитрий Артюхов.

18:09 Неправильное общение и объяснение по теме изменения оплаты труда учителям вызвало огромный резонанс, отметил Артюхов. Пилотный проект, реализованный в Губкинском (ЯНАО) постепенно будет распространен по всему Ямалу.

18:07 Не менее важная тема для ямальцев — это новая система оплаты труда ямальским педегогам. Огромное количество вопросов касалось именно этой темы. «Изменения нужны, они назрели», — сообщил Артюхов.

18:05 Одним из самых наболевших вопросов губернатору ЯНАО — это вопрос уборки снега и работы коммунальных служб. Ответственные за уборку снега — муниципалитеты, подчеркнул Артюхов.

18:03 Артюхов назвал важной вехой года в ЯНАО — юбилеи Нового Уренгоя и Ноябрьска. Всего губернатору поступило 755 вопросов.

18:01 Самый ожидаемый эфир года — так прямую линию охарактеризовал ведущий трансляции. Трансляция началась.