Мэр Екатеринбурга Орлов выступил с поздравлением к верующим и всем горожанам

День святой великомученицы Екатерины отмечается 7 декабря

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей уральской столицы с Днем святой великомученицы Екатерины. Поздравление мэр адресовал православным верующим и всем горожанам в связи с праздником.

«Мы любим Екатеринбург, гордимся его славной историей, ратным трудом многих поколений жителей и верим в его созидательное будущее. Важно, что наш город, названный в честь святой Екатерины, является средоточием православных традиций, религиозной и культурной жизни всего Уральского региона» — заявил Орлов.

Имя покровительницы напрямую связано с историей города. Екатеринбург основан и назван в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской, почитаемой в православной традиции за мудрость и стойкость в вере. В этот день в городских храмах проходят праздничные богослужения и молебны, к святыням выстраиваются очереди прихожан.

Праздничные мероприятия в Екатеринбурге проходят при поддержке Фонда святой Екатерины. По информации организаторов, фонд участвует в подготовке городских акций, просветительских и благотворительных проектов, приуроченных к дню памяти святой. В администрации подчеркивают, что такие инициативы направлены на укрепление исторической памяти, развитие культурных и духовных традиций и поддержку жителей, нуждающихся в помощи.