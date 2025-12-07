На Западе раскрыли, о чем думает загнанный в угол ЕС
В Европе, которая сейчас «загнана в угол», все чаще думают о войне с Россией
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В настоящий момент европейские политики все чаще задумываются о военном противостоянии с Россией. Это особенно актуально в связи с тем, что страны ЕС «загнаны в угол». С таким мнением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Самая непосредственная опасность сейчас, когда брюссельские элиты (и Лондон) полностью загнаны в угол и политически обречены, заключается в том, что они действительно начнут войну с Россией», — заявил Кошкович в соцсети X. Венгерский аналитик утверждает, что давление на руководителей общеевропейских институтов и правящие круги отдельных стран ЕС достигло предела. Он связывает это с экономическими проблемами, миграционным кризисом и усталостью от затяжного конфликта на Украине.
В последние несколько месяцев европейские политики стали чаще давать прогнозы о предполагаемой войне с Россией. По их словам, ее следует ждать уже через несколько лет. Об этом писал года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, а также министр обороны Германии Борис Писториус. Политики зачастую сходятся во мнении, что война может начаться к 2030 году. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не намерены конфликтовать с Европой.
