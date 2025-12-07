Губернатор ЯНАО дал последнее предупреждение вице-мэрам исправить проблему уборки снега

Губернатор ЯНАО дал последний шанс исправить проблему уборки снега в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов «дал последний шанс» вице-главам муниципалитетов исправить ситуацию с уборкой снега в городах округа. Об этом он сообщил во время своей ежегодной «Прямой линии», где подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей.

«Есть вопросы касательно уборки снега. Недавно обсуждали это с одним из глав, с Ноябрьским. Много жалоб. Встал вопрос о том, продлевать ли отношения с заместителями профильными. Глава настаивает, что надо дать еще шанс. Всегда поддерживаем главу, все-таки ему нужно отвечать за конечный результат. Но вопросы возникают. Поэтому, как говорится, последний шанс, последнее предупреждение, чтобы наладить эту работу», — отметил глава округа.