Губернатор ЯНАО дал последнее предупреждение вице-мэрам исправить проблему уборки снега

Губернатор ЯНАО дал последний шанс исправить проблему уборки снега в регионе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов «дал последний шанс» вице-главам муниципалитетов исправить ситуацию с уборкой снега в городах округа. Об этом он сообщил во время своей ежегодной «Прямой линии», где подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей.
«Есть вопросы касательно уборки снега. Недавно обсуждали это с одним из глав, с Ноябрьским. Много жалоб. Встал вопрос о том, продлевать ли отношения с заместителями профильными. Глава настаивает, что надо дать еще шанс. Всегда поддерживаем главу, все-таки ему нужно отвечать за конечный результат. Но вопросы возникают. Поэтому, как говорится, последний шанс, последнее предупреждение, чтобы наладить эту работу», — отметил глава округа.
Ранее URA.RU сообщало, что к «Прямой линии» 7 декабря жители ЯНАО направили губернатору более 800 обращений, среди которых одной из ключевых стала тема уборки снега. Жители Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда жаловались на колейность, кучи снега, зауженные дороги, пробки и аварийность, требуя наладить вывоз снежных масс за пределы городов.
