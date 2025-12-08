Арест экс-главы комитета культуры, эфир с Текслером, отставки в ГУФСИН: шесть главных челябинских новостей

За несколько дней до задержания Халикова сменила свою фамилию Фото: Сергей Петров © URA.RU

Суд арестовал экс-начальника управления культуры Челябинска Элеонору Егорову (Халикову). Этот же суд отпустил из СИЗО домой бывшего директора парка Гагарина Жазита Нургазинова. Губернатор Алексей Текслер провел прямую линию, а экс-глава избиркома Сергей Обертас перебрался в Запорожскую область. Врачи спасли жизнь бывшему замначальника полиции региона Сергею Федерягину. Подробнее о случившемся за неделю с 1 по 7 декабря читайте в дайджесте URA.RU.

Текслер в прямом эфире

Губернатор Алексей Текслер провел прямую линию. Это мероприятие впервые прошло в новом формате. В студию, которая находилась в конгресс-холле «Таганай», были приглашены лидеры общественных мнений. Часть вопросов задана прямо из зала. Что касается обращений в целом, то вопросы ЖКХ заняли 21,4%, вопросы дорожного хозяйства — 16,4%, вопросы благоустройства — 11,7%. На четвертом и пятом местах оказались вопросы здравоохранения (9,9%) и социального обслуживания и защиты (8,9%), соответственно. Далее идут темы транспорта (6,5%), образования (3,0%), экологии, СВО ( оба по 2,2%) и строительства (2,1%). Все обращения взяты в работу.

В ходе прямой линии произошла совершенно трогательная ситуация — Текслер спустился в зал, чтобы обнять маму двух погибших героев СВО Альфиду Амирову из Кунашака. «Низкий Вам поклон», — сказал губернатор женщине, которая потеряла двоих сыновей и действительно поклонился.

Уголовные аттракционы

Экс-руководителя комитета управления культуры мэрии Челябинска Элеонору Егорову (Халикову), задержанную сотрудниками ФСБ, отправили в СИЗО до 5 февраля 2026 года. Уголовное дело связано с покупкой аттракционов для парка Гагарина. На покупку потрачено почти 87 млн рублей из бюджета. При этом стоимость была явно завышена, так как часть аттракционов значительно изношена.

Халикова получила два высших образования: первое актерское в московском ГИТИСе, второе — диплом госслужащей в Челябинском госуниверситете. В Москве она начала карьеру директором студии документальных фильмов «Остров», много снималась в различных фильмах. С 2010 года Халикова устроилась в Управлении культуры Челябинска главным специалистов, затем стала замначальника ведомства. С 1 ноября 2018г. исполняла обязанности руководителя, а в апреле 2019 года стала руководителем

Халикову задержали 5 декабря. На нее было возбуждено уголовное дело за злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Накануне, 4 декабря, экс-директора челябинского Парка Гагарина Жазита Нургазинова отпустили из СИЗО домой. По данным URA.RU, он заключил сделку со следствием и начал давать показания.

С поста председателя комитета Халикова уволилась 27 ноября. За несколько дней до задержания она сменила свою фамилию на фамилию мужа, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александра Егорова. Старый паспорт был изъят при обыске.

Обертас в Запорожье

Экс-председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас занял высокую должность в администрации Запорожской области. Он назначен советником губернатора Евгения Балицкого. К своим обязанностям Обертас приступил 3 декабря. В новом качестве он будет отвечать за внутреннюю политику.

Сергею Обертасу 48 лет, он уроженец Магнитогорска. Имея юридическое образование, в 2003 году он прошел переподготовку по специальности «связи с общественностью и реклама». Его карьера началась в управлении информации Магнитогорского металлургического комбината, где он курировал взаимодействие с общественными объединениями и политическими движениями, а позже он возглавлял городскую избирательную комиссию.

Весной 2015 года Обертас был назначен заместителем руководителя администрации губернатора Челябинской области, а в 2016 году возглавил областной избирком, которым руководил до 2021 года. После ротации его сменил экс-заместитель губернатора по внутренней политике Евгений Голицын. С 2023 года Обертас работал на оборонном заводе «Полет», где организовал с нуля проект по разработке средств радиоэлектронной борьбы.

Дело Уфимцева

В Аргаяшском районном суде Челябинской области начинается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Уфимцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Следственном комитете, по делу собрана достаточная доказательственная база. Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого наложен арест, в том числе на жилое помещение стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей.

Адвокат Филипп Кузьмин, представляющий интересы Уфимцева, оспаривает подсудность дела Аргаяшскому суду. По его словам, действия, вменяемые подзащитному, совершены в Центральном районе Челябинска, поэтому судебный процесс должен проходить в областном центре.

«Мы готовим ходатайство в Аргаяшский райсуд, в котором будем просить о смене подсудности», — заявил Кузьмин.

Александр Уфимцев был задержан в августе после семи лет в международном розыске. Как ранее отмечал адвокат, его подзащитный вернулся в Россию самостоятельно, рассчитывая помочь в установлении истины по делу.

Федерягин в реанимации

Бывшего заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток, госпитализировали из следственного изолятора в Городскую клиническую больницу №3. По словам его адвоката Сергея Колосовского, это решение было принято после срочной медицинской проверки.

«Федерягина вывезли из СИЗО на медицинскую комиссию, поскольку все наконец поняли, что содержание под стражей может угрожать его жизни. Комиссия срочно направила его на операцию на сердце в ГКБ №3. Похоже, успели в последний момент», — сообщил Колосовский.

Адвокат отметил, что операция прошла успешно, однако его подзащитный пока находится в реанимационном отделении. В связи с этим рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей, вероятно, будет отложено.

Увольнение Бульчука

Первый заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области Сергей Бульчук уволен со своего поста. Решение было принято после возбуждения уголовного дела и его последующего ареста. Информация о нем удалена с официального сайта ведомства.

«Бульчук был уволен сразу после возбуждения уголовного дела. Решение было принято оперативно», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, также были уволены начальник отдела собственной безопасности (ОСБ) ГУФСИН по региону Олег Мохов и бывший главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Их отстранили от должностей сразу после возбуждения уголовного дела, аналогично ситуации с Бульчуком.

В настоящее время все трое находятся в следственном изоляторе. Сергея Бульчука и Марину Уфимцеву обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Олега Мохова — по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По делу также проходит представитель коммерческой организации в качестве взяткодателя.

По версии следствия, бывшие высокопоставленные сотрудники ГУФСИН получали взятки от предпринимателя. Кроме того, фигуранты подозреваются в использовании производственных мощностей и труда осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы для личного обогащения.

Задержание полковников произошло в середине ноября в результате совместной операции Управления ФСБ по Челябинской области и Главного управления собственной безопасности ФСИН России. Расследование уголовного дела ведет Четвертое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России, дислоцированное в Екатеринбурге.



