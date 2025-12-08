Тюменские силовики изменили подход к борьбе с наркокурьерами
Жители Тюмени используют такси для перевозки наркотиков
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени силовики во время рейдов стали чаще досматривают пассажиров такси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, жителей города нередко ловят на перевозке наркотиков и других запрещенных веществ.
«Во время рейдов силовики целенаправленно проводят досмотр пассажиров такси. Поводом для этого может послужить поведение человека. Например, если он нервничает или находится в состоянии опьянения. Такой подход уже принес свои результаты: наркотики у людей во время спецмероприятий находят достаточно часто», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. В том числе, во время новогодних праздников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что жителя Томской области сняли с поезда на станции в Тюмени из-за того, что он провозил наркотики в книге. За это он был оштрафован на 25 тысяч рублей.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!