Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Тюменские силовики изменили подход к борьбе с наркокурьерами

В Тюмени силовики начали досматривать пассажиров такси
08 декабря 2025 в 13:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жители Тюмени используют такси для перевозки наркотиков

Жители Тюмени используют такси для перевозки наркотиков

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени силовики во время рейдов стали чаще досматривают пассажиров такси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, жителей города нередко ловят на перевозке наркотиков и других запрещенных веществ.

«Во время рейдов силовики целенаправленно проводят досмотр пассажиров такси. Поводом для этого может послужить поведение человека. Например, если он нервничает или находится в состоянии опьянения. Такой подход уже принес свои результаты: наркотики у людей во время спецмероприятий находят достаточно часто», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. В том числе, во время новогодних праздников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что жителя Томской области сняли с поезда на станции в Тюмени из-за того, что он провозил наркотики в книге. За это он был оштрафован на 25 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал