Тюменские силовики изменили подход к борьбе с наркокурьерами

Жители Тюмени используют такси для перевозки наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени силовики во время рейдов стали чаще досматривают пассажиров такси. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, жителей города нередко ловят на перевозке наркотиков и других запрещенных веществ.

«Во время рейдов силовики целенаправленно проводят досмотр пассажиров такси. Поводом для этого может послужить поведение человека. Например, если он нервничает или находится в состоянии опьянения. Такой подход уже принес свои результаты: наркотики у людей во время спецмероприятий находят достаточно часто», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. В том числе, во время новогодних праздников. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Продолжение после рекламы