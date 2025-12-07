Глава РФПИ охарактеризовал атмосферу во время встречи Путина с американской делегацией

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле прошли вдумчиво Фото: Роман Наумов © URA.RU

Обстановка на прошедшей встрече президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой, так как стороны заняты поиском важных решений по Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Идет очень важный поиск решений, поэтому я бы описал это как „вдумчивая“», — сообщил Дмитриев в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. По словам Дмитриева, такая атмосфера связана с содержанием обсуждения и затрагиваемыми на переговорах вопросами.

Сама встреча Путина со спецпосланником президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом прошла 2 декабря. Также на встрече присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также рассказал, что во время их разговоров было активное обсуждение — где-то говорили о том, что некоторые пункты мирного плана США нужно детально обсудить, а на какие-то и вовсе Россия не согласится. В целом Ушаков отметил, что переговоры прошли продуктивно, но сторонам еще есть что обсудить и говорить о том, что переговоры идут «семимильными шагами», пока преждевременно.

Продолжение после рекламы