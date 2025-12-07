Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

На остановке в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото

07 декабря 2025 в 18:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тело обнаружили вечером на остановке

Тело обнаружили вечером на остановке

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге на остановке Фрунзе обнаружили труп. Прямо сейчас там работают оперативники. Об этом URA.RU рассказа очевидец.

«Труп на автобусной остановке Фрунзе. На месте работает полиция», — заявил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал