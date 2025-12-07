На остановке в Екатеринбурге обнаружили труп. Фото
07 декабря 2025 в 18:16
Тело обнаружили вечером на остановке
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге на остановке Фрунзе обнаружили труп. Прямо сейчас там работают оперативники. Об этом URA.RU рассказа очевидец.
«Труп на автобусной остановке Фрунзе. На месте работает полиция», — заявил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Фото: читатель URA.RU
