Губернатор ЯНАО успокоил учителей

Губернатор Ямало-Ненецкогоавтонмоного округа заверил, что масштабного перехода на новую систему оплаты труда учителей с 1 января 2026 года в регионе не состоится. Об этом он заявил во время своей «Прямой линии».

«В этом году мы ввели пилот такой программы в Губкинском. До трансляции получили множество комментариев по этой теме от учителей и родителей. Раз получили такую реакцию и переживания от жителей, решили взять время, чтобы изучить и обсудить все детали непосредственно с учителями. Однако хочется добавить, что фонд оплаты труда учителей ежегодно увеличивается», — отметил Артюхов.

На данный момент переход на новую систему образования планируется на 1 сентября 2026 года. За это время механизм будет доработан.

