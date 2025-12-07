Губернатор ЯНАО успокоил учителей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Губернатор Ямало-Ненецкогоавтонмоного округа заверил, что масштабного перехода на новую систему оплаты труда учителей с 1 января 2026 года в регионе не состоится. Об этом он заявил во время своей «Прямой линии».
«В этом году мы ввели пилот такой программы в Губкинском. До трансляции получили множество комментариев по этой теме от учителей и родителей. Раз получили такую реакцию и переживания от жителей, решили взять время, чтобы изучить и обсудить все детали непосредственно с учителями. Однако хочется добавить, что фонд оплаты труда учителей ежегодно увеличивается», — отметил Артюхов.
На данный момент переход на новую систему образования планируется на 1 сентября 2026 года. За это время механизм будет доработан.
Ранее директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышевская заявляла, что с 1 января 2026 года все школы округа перейдут на новую систему оплаты труда «ученик-час», пилот которой уже запущен в Губкинском. Эта модель предусматривает оплату в зависимости от количества обучающихся, доплаты за работу в инклюзивных классах, сохранение северных коэффициентов и направление высвобождаемых средств на стимулирующие выплаты.
