«Возьмут Банковую»: на Украине рассказали об ослаблении Зеленского
По словам источника, Зеленский сейчас ослаблен
Фото: Официальный сайт президента Украины
После увольнения руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака между украинским президентом и близкими к Демократической партии США кругами было достигнуто своеобразное перемирие. В этих кругах полагают, что усилий по ослаблению влияния Зеленского уже достаточно, сообщили в СМИ.
«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию „Слуги народа“ и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича (Тимура Миндича — прим. URA.RU)», — пишет издание «Страна.ua». Однако в публикации отмечается, что на Зеленского якобы не планируют оказывать дополнительное давление до тех пор, пока он ведет себя «мирно».
Крупный коррупционный скандал связан с коррупционной схемой в энергетической сфере. По данным следствия, координатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич — близкий друг президента Зеленского, которого еще называют «кошельком» главы страны. Всего по делу проходят семь подозреваемых, часть из них уже задержана. Из-за скандала в отставку ушли несколько министров, в стране возник политический кризис, а западные партнеры усомнились в целесообразности помощи Украине. Подробнее о том, что происходит — в материале URA.RU.
