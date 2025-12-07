«Возьмут Банковую»: на Украине рассказали об ослаблении Зеленского

По словам источника, Зеленский сейчас ослаблен Фото: Официальный сайт президента Украины

После увольнения руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака между украинским президентом и близкими к Демократической партии США кругами было достигнуто своеобразное перемирие. В этих кругах полагают, что усилий по ослаблению влияния Зеленского уже достаточно, сообщили в СМИ.

«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию „Слуги народа“ и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича (Тимура Миндича — прим. URA.RU)», — пишет издание «Страна.ua». Однако в публикации отмечается, что на Зеленского якобы не планируют оказывать дополнительное давление до тех пор, пока он ведет себя «мирно».