В мире

Украина

На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

07 декабря 2025 в 18:27
Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение автотранспорта по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области Украины полностью прекращено из ‑за повреждения гидротехнического сооружения. Об этом сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

«По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — написал Гусаров в своем telegram-канале. Он не уточнил характер и масштаб полученных повреждений.

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец в Харьковской области. Оно введено в эксплуатацию в 1962 году и относится к крупным искусственным водоемам региона. По данным местных властей, акватория водохранилища составляет примерно 65 на 3 квадратных километра. Плотина водохранилища одновременно выполняет функции гидротехнического и транспортного объекта: по ней проходит автомобильная дорога, которая используется местными жителями и служебным транспортом.

