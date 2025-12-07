По словам Боуза, план Евросоюза по финансированию Украины сводится к краже российских активов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

План Евросоюза по изъятию российских активов свидетельствует о провале их политики. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. Так он прокомментировал недавнее заявление Еврокомиссии о введении так называемого «репарационного кредита» для Украины, который предполагается обеспечить за счет конфискованных российских активов.

«Позвольте мне перевести: Украина облажалась, мы проиграли. Зеленскому нужно больше денег, тридцать процентов из них украдено, но ничего исправить мы не можем, потому что нужно продолжать конфликт», — написал Боуз в своем аккаунте в соцсети X. Журналист подчеркнул, что такой план ЕС приравнивается к краже российских активов.