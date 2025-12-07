В Европе заговорили о проигрыше ЕС из-за плана по изъятию российских активов
По словам Боуза, план Евросоюза по финансированию Украины сводится к краже российских активов
План Евросоюза по изъятию российских активов свидетельствует о провале их политики. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. Так он прокомментировал недавнее заявление Еврокомиссии о введении так называемого «репарационного кредита» для Украины, который предполагается обеспечить за счет конфискованных российских активов.
«Позвольте мне перевести: Украина облажалась, мы проиграли. Зеленскому нужно больше денег, тридцать процентов из них украдено, но ничего исправить мы не можем, потому что нужно продолжать конфликт», — написал Боуз в своем аккаунте в соцсети X. Журналист подчеркнул, что такой план ЕС приравнивается к краже российских активов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное использование Европой российских активов является воровством. При этом российские власти делали такое заявление неоднократно. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что страны Запада хотят своровать российскую собственность. Он добавил, что подобные решения ведут к полному разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности.
