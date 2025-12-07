Челябинский ХК «Трактор» проиграл московскому «Динамо» на своем льду

Логотип РИА URA.RU
07 декабря 2025 в 19:00
Челябинский «Трактор» проиграл матч команде из Москвы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские хоккеисты клуба «Трактор» проиграли матч клубу «Динамо» из Москвы. Об этом рассказали представители челябинской команды.

«Команда „Трактора“ уступила игру московскому „Динамо“ со счетом 8:4. Увидимся 19 декабря», — сообщается в telegram-канале клуба из Челябинска.

Первую шайбу челябинцы пропустили в начале матча. Затем прилетел второй гол от гостей. После этого, Михаил Рольгизер сократил разрыв, но москвичи из «Динамо» забили еще два гола. Второй период начался с двух голов в ворота «Трактора». Затем шайбу забил Александр Рыков. Перед перерывом «Динамо» забили гол. Третий период начался с гола, который забил игрок гостей. В конце матча челябинец Егор Коршков оформил дубль.

Ранее «Трактор» проиграл два выездных матча подряд — казанскому «Ак Барсу» (3:5) и одному из лидеров Западной конференции «Северстали» (2:3), хотя до этого крупно обыграл дома ХК «Сочи» (6:1). После тех встреч челябинцы имели 35 очков и ожидали домашнюю серию с московскими клубами.

Следующий материал