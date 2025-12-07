Челябинский ХК «Трактор» проиграл московскому «Динамо» на своем льду

Первую шайбу челябинцы пропустили в начале матча. Затем прилетел второй гол от гостей. После этого, Михаил Рольгизер сократил разрыв, но москвичи из «Динамо» забили еще два гола. Второй период начался с двух голов в ворота «Трактора». Затем шайбу забил Александр Рыков. Перед перерывом «Динамо» забили гол. Третий период начался с гола, который забил игрок гостей. В конце матча челябинец Егор Коршков оформил дубль.