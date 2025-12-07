Челябинский ХК «Трактор» проиграл московскому «Динамо» на своем льду
Челябинский «Трактор» проиграл матч команде из Москвы
Челябинские хоккеисты клуба «Трактор» проиграли матч клубу «Динамо» из Москвы. Об этом рассказали представители челябинской команды.
«Команда „Трактора“ уступила игру московскому „Динамо“ со счетом 8:4. Увидимся 19 декабря», — сообщается в telegram-канале клуба из Челябинска.
Первую шайбу челябинцы пропустили в начале матча. Затем прилетел второй гол от гостей. После этого, Михаил Рольгизер сократил разрыв, но москвичи из «Динамо» забили еще два гола. Второй период начался с двух голов в ворота «Трактора». Затем шайбу забил Александр Рыков. Перед перерывом «Динамо» забили гол. Третий период начался с гола, который забил игрок гостей. В конце матча челябинец Егор Коршков оформил дубль.
Ранее «Трактор» проиграл два выездных матча подряд — казанскому «Ак Барсу» (3:5) и одному из лидеров Западной конференции «Северстали» (2:3), хотя до этого крупно обыграл дома ХК «Сочи» (6:1). После тех встреч челябинцы имели 35 очков и ожидали домашнюю серию с московскими клубами.
