Сын Трампа заявил о непредсказуемости отца в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп может выйти из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул его сын
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине и пересмотреть участие Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом заявил его старший сын Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе. Он в целом подчеркнул непредсказуемый характер своего отца,
«Что хорошо в моем отце [Дональде Трампе], а что уникально в нем, так это то, что никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем», — подчеркнул сын главы американского государства в беседе с журналисткой Sky News Ялдой Хаким. По словам Трампа-младшего, его отец может отказаться от активной роли США в украинском урегулировании, поскольку этот вопрос больше не является ключевым для американских избирателей и требует пересмотра со стороны европейских стран.
При этом Трамп-младший уточнил, что не ожидает полного отказа от поддержки Киева и не считает, что Украина будет «брошена». Однако он подчеркнул, что, по его мнению, в США снижается готовность общества к долгосрочным зарубежным кампаниям, включая финансирование военных усилий Украины, и что европейским государствам нужен «лучший план» по обеспечению безопасности на континенте.
Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.
В свою очередь в Кремле неоднократно давали понять, что Россия сохраняет приверженность миру, но надо решать вопрос с конфликтом на глобальном уровне. Недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал положительные тенденции в обсуждении переговоров, но давал понять, что пока рано говорить о том, что они идут «семимильными шагами». Переговоры также зависят и от успехов ВС РФ на фронте, отмечали российские власти.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
