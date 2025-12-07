Сын Трампа заявил о непредсказуемости отца в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп может выйти из мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул его сын Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине и пересмотреть участие Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом заявил его старший сын Дональд Трамп-младший на форуме в Дохе. Он в целом подчеркнул непредсказуемый характер своего отца,

«Что хорошо в моем отце [Дональде Трампе], а что уникально в нем, так это то, что никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем», — подчеркнул сын главы американского государства в беседе с журналисткой Sky News Ялдой Хаким. По словам Трампа-младшего, его отец может отказаться от активной роли США в украинском урегулировании, поскольку этот вопрос больше не является ключевым для американских избирателей и требует пересмотра со стороны европейских стран.

При этом Трамп-младший уточнил, что не ожидает полного отказа от поддержки Киева и не считает, что Украина будет «брошена». Однако он подчеркнул, что, по его мнению, в США снижается готовность общества к долгосрочным зарубежным кампаниям, включая финансирование военных усилий Украины, и что европейским государствам нужен «лучший план» по обеспечению безопасности на континенте.

Ранее Трамп неоднократно делал противоположные друг другу заявления. После нескольких встреч между российскими и американскими делегациями президент США заявлял, что разочарован российской стороной, потом менял свою позицию и изъявлял надежду на скорый успех. В конце ноября он вновь заявлял, что разочарован РФ из ‑за продолжающихся боевых действий на Украине, хотя рассчитывал быстрее урегулировать конфликт благодаря личным контактам с президентом Владимиром Путиным.