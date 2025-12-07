Трамп-младший сравнил своего отца с Илоном Маском

«В этом они очень похожи, поэтому это создавало некоторые проблемы. Но на самом деле они во многом схожи, они разделяют наши взгляды на то, что мы хотим сделать со своей страной. Что мы хотим сделать со свободой слова», — рассказал Трамп-младший о Маске и отце, пишет News.sky. По данным издания, когда сына президента США спросили о том, будет ли его отец баллотироваться на третий срок правления, он отметил, что папа — «наверное, самый непредсказуемый человек в истории политики».