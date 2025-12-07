Трамп-младший сравнил своего отца с Илоном Маском
Трамп-младший рассказал, что его отец - самый непредсказуемый человек в политике
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Дональд Трамп-младший — сын президента США — сравнил своего отца с американским миллиардером Илоном Маском. По его словам, Трамп-старший — самый непредсказуемый человек в истории политики, пишут в СМИ.
«В этом они очень похожи, поэтому это создавало некоторые проблемы. Но на самом деле они во многом схожи, они разделяют наши взгляды на то, что мы хотим сделать со своей страной. Что мы хотим сделать со свободой слова», — рассказал Трамп-младший о Маске и отце, пишет News.sky. По данным издания, когда сына президента США спросили о том, будет ли его отец баллотироваться на третий срок правления, он отметил, что папа — «наверное, самый непредсказуемый человек в истории политики».
Сын президента США также рассказал, что его отец подвергается критике за попытки урегулировать международные конфликты, поскольку военные конфликты приносят прибыль «влиятельным структурам». Он подчеркнул, что критика в адрес его отца связана с его высказыванием о том, что мирное положение не приносит деньги — их приносят военные действия.
