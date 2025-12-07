США могут сместить Зеленского, уверен журналист Пол Стейган Фото: Официальный сайт президента Украины

США рассматривают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского из ‑за его нежелания безусловно следовать линии Вашингтона по конфликту на Украине. Такой вывод сделал норвежский журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР», — утверждает журналист в своем материале.

По словам Стейгана, украинские элиты уже готовятся к борьбе за власть и возможному транзиту управления страной. Он пишет, что затянувшаяся пауза с президентскими выборами создает в Киеве поле для кулуарных договоренностей, на которые, по его мнению, пытаются влиять и внешние игроки. Автор подчеркивает, что Вашингтон, как он считает, стремится получить в украинской столице руководителя, более гибкого в вопросах мирных переговоров и военной стратегии.

