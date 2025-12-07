Дмитрий умер 6 декабря от инсульта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет. Информация о его смерти появилась на страницах пермских стендап-площадок и в личных аккаунтах его знакомых в соцсетях. Накануне о тяжелом состоянии шоумена после инсульта сообщала его супруга в личном профиле Красильникова.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно тёплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушёл из жизни 6 декабря после инсульта», — написали в группе «Стэндап Мафия Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

Супруга сообщила, что все анонсированные стендап-выступления в Перми не состоятся. По ее словам, часть билетов на концерты Дмитрий продавал лично, поэтому она попросила зрителей, купивших проходки у него, писать ей в личные сообщения для решения вопросов с возвратом денег и переносом мероприятий. Отдельно она обратилась к организаторам площадок и комикам, которых Красильников приглашал в город, с просьбой о понимании.

Как следует из открытых источников, Дмитрий Красильников был одним из заметных организаторов юмористических и интеллектуальных проектов в Перми. Он занимался проектом «Черный КВН», привозил в город стендап-комиков из других регионов, развивал локальные стендап-вечеринки. Кроме того, Красильников регулярно проводил игры «Что? Где? Когда?» и другие квизы, благодаря чему стал известен широкой пермской аудитории.