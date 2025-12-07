Российский боец рассказал, как ВСУ зверски убивали котов под Волчанском
По словам российского военного, ВСУ не гнушались убийством котов под Волчанском
Российские штурмовики из группировки «Север», действующие в районе освобожденного Волчанска, страдают от нашествия мышей, так как опасаются держать там котов. Связано это с тем, что, по словам военных, ВСУ не стесняются сбрасывать на животных мины с дронов. Об этих зверствах рассказал военный с позывным Ветер.
«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползет — они даже его убивают», — рассказал офицер в эфире программы «Соловьев Live». Он отметил, что военные были вынуждены изменить привычный уклад жизни на позициях, чтобы не давать противнику лишних целей для ударов с воздуха.
Офицер напомнил, что его подразделение участвовало в боях за Волчанск и последующей зачистке города. По его словам, после выхода российских частей к городской черте украинская сторона усилила использование разведывательных и ударных дронов.
Сам Волчанск был освобожден 1 декабря, вместе с Красноармейском. Об этом президенту России Владимиру Путину лично доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Кроме того, российские военнослужащие почти окружили Гуляйполе.
