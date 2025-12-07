Скончался один из ведущих фотографов Британии, запечатлевший открытие первого McDonalds в Москве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Британский фотограф-документалист Мартин Парр умер в возрасте 73 лет у себя дома в Бристоле. Об этом сообщается на официальном сайте автора. В некрологе уточняется, что Парр скончался накануне; он назывался одним из ведущих фотографов Великобритании, чьи работы повлияли на развитие документальной и художественной фотографии конца XX — начала XXI века. Еще он известен тем, что снимал открытие первого ресторана McDonalds в Москве.
«С глубоким прискорбием мы сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — говорится в сообщении на сайте фотографа. Причина смерти в публикации не уточняется, близкие ограничились датами жизни и кратким объявлением о кончине.
Парр стал широко известен благодаря сериям, посвященным повседневной жизни и массовой культуре. По информации компании Canon, он создал фотокниги «Последний приют: фотографии Нью-Брайтона» (The Last Resort: Photographs of New Brighton, 1986), «Тесный мир» (Small World, 1995), «Здравый смысл» (Common Sense, 1999) и «Жизнь — это пляж» (Life»s a Beach, 2012). В собрание его творчества входит более 100 каталогов, многие из которых переиздавались и сопровождали крупные выставочные проекты.
Корпорация указывает, что Парр сформировал узнаваемый визуальный язык, основанный на использовании насыщенного цвета и внимании к бытовым деталям. Его серии регулярно экспонировались в музеях и галереях Европы, Северной Америки и Азии, а отдельные циклы вошли в коллекции ведущих мировых институций.
