Скончался один из ведущих фотографов Британии, запечатлевший открытие первого McDonalds в Москве

Британский фотограф-документалист Мартин Парр умер в возрасте 73 лет у себя дома в Бристоле. Об этом сообщается на официальном сайте автора. В некрологе уточняется, что Парр скончался накануне; он назывался одним из ведущих фотографов Великобритании, чьи работы повлияли на развитие документальной и художественной фотографии конца XX — начала XXI века. Еще он известен тем, что снимал открытие первого ресторана McDonalds в Москве.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле», — говорится в сообщении на сайте фотографа. Причина смерти в публикации не уточняется, близкие ограничились датами жизни и кратким объявлением о кончине.

Парр стал широко известен благодаря сериям, посвященным повседневной жизни и массовой культуре. По информации компании Canon, он создал фотокниги «Последний приют: фотографии Нью-Брайтона» (The Last Resort: Photographs of New Brighton, 1986), «Тесный мир» (Small World, 1995), «Здравый смысл» (Common Sense, 1999) и «Жизнь — это пляж» (Life»s a Beach, 2012). В собрание его творчества входит более 100 каталогов, многие из которых переиздавались и сопровождали крупные выставочные проекты.

