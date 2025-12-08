Триумф Яна, арест нового «лидера» азербайджанцев, аукцион миллиардеров: восемь свердловских событий недели

Петр Ян вернул себе звание чемпиона мира в легчайшем весе Фото: Илья Московец © URA.RU

На минувшей неделе свердловчане были потрясены новостью о жестоком избиении школьницы, которая якобы «кинула» наркошоп. Над девочкой долго издевались в лесу, а том числе резали резаком. Нападающие уже задержаны. В Екатеринбурге тем времени продолжилось выдвижение кандидатов на пост мэра, прозвучали новые фамилии. Бизнес-элита собрала рекордную сумму на благотворительность, а боец ММА Петр Ян одержал важную победу. Подробнее об этих и других событиях — в традиционном дайджесте URA.RU.

В суд поступила апелляция на мягкий приговор дяде редактора URA.RU, из-за которого он попал в СИЗО

Приговор Андрею Карпову попросили пересмотреть

Областная прокуратура официально обжаловала мягкий приговор Андрею Карпову — экс-полицейскому, дяде свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова. В надзорном ведомстве настаивают на замене условного срока на реальный. Родственника нашего коллеги обвиняли по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки (ч. 3 ст. 290; п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкции по таким коррупционным преступлениям предусматривают лишение свободы вплоть до 14 лет, однако Карпов, чтобы смягчить свою участь, пошел на сделку со следствием и дал показания на родного племянника. Сделка гарантировала ему более мягкий приговор: не более половины от максимального размера наказания, то есть не больше девяти лет. 25 ноября он получил 4 года лишения свободы условно. Все новости о деле Аллаярова — в отдельном сюжете.

В Екатеринбурге раскрыли жестокое групповое нападение на школьницу, снимавшееся на видео

Двое парней жестко избили школьницу, обвинив ее в краже запрещенных средств

Правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних (16 и 17 лет) по делу о зверском избиении и унижении 17-летней школьницы из Первоуральска. Инцидент, предположительно связанный с конфликтом из-за наркотиков, произошел вечером 5 ноября в лесополосе. На опубликованных кадрах видно, как подростки избивают девушку, заставляют ее раздеться, наносят порезы канцелярским ножом (в том числе вырезая на спине букву) и отрезают часть волос.

После издевательств пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в кафе, откуда ее госпитализировали. Оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их в Березовском 10 ноября; при обыске у одного из них был изъят телефон с записью преступления. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал фигурантов по статье о покушении на убийство до 9 января. Следствие также возбудило дело о незаконном обороте наркотиков.

Арест самопровозглашенного лидера азербайджанской диаспоры на Урале

Мустафаева арестовали на 2 месяца

Видади Мустафаев, недавно заявивший о себе как о новом лидере азербайджанской диаспоры после ареста своего предшественника Шахина Шыхлински, сам оказался в СИЗО. Его задержали 1 декабря с участием спецназа возле фитнес-клуба, а Верх-Исетский суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 31 января 2026 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Мустафаев может быть причастен к махинациям с земельными участками через компанию ООО «Агропродукт», еще один эпизод связан с похищением 16 миллионов рублей у своего знакомого Навруза Садатова при фиктивной покупке автомобиля Porsche. Показания против бизнесмена, по данным источников, могли дать его бывший юрист и экс-сотрудники «Агропродукта». Сам Мустафаев свою вину отрицает, считая себя жертвой оговора.

Петр Ян в упорном пятираундовом бою вернул себе титул чемпиона UFC

Ян завоевал четвертую победу подряд

Российский боец Петр Ян в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе взял убедительный реванш у грузина Мераба Двалишвили и вернул себе пояс чемпиона в легчайшем весе. Поединок, продлившийся все пять раундов, завершился единогласной победой Яна. Россиянин, выступавший с травмой в их первой встрече в 2023 году, на этот раз блестяще нейтрализовал борцовский напор соперника, демонстрируя превосходство в стойке и защите от проходов в ноги. Уже в первом раунде после точных ударов Яна у Двалишвили началось кровотечение. Эта победа стала для Яна четвертой подряд и вернула ему статус лучшего бойца дивизиона.

В мэры Екатеринбурга выдвинулись новые кандидаты

Своих кандидатов выдвинули партии ЛДПР и «Справедливая Россия»

Конкурс на пост мэра Екатеринбурга, который пройдет по новым правилам, официально пополнился новыми претендентами. Помимо действующего градоначальника Алексея Орлова («Единая Россия»), координатора «Новых людей» на Урале Ирины Виноградовой и мэра Сысерти Дмитрия Нисковских (Совет муниципальных образований) в гонке будут участвовать депутат заксобрания Екатерина Есина («Справедливая Россия») и боец СВО, бизнесмен Владимир Кузнецов (ЛДПР). 8 декабря своего кандидата обещают назвать коммунисты. Из этого списка губернатору Денису Паслеру предстоит выбрать не менее двух кандидатов и представить на голосование думы.

Свердловский депутат собирается уйти из политики

Леонид Хаютин собирается уйти из политики

В политических кругах региона обсуждают возможный уход из большой политики депутата законодательного собрания от ЛДПР, известного акушера-гинеколога Леонида Хаютина. Как сообщил источник





URA.RU, сам депутат не намерен участвовать в выборах в заксобрание в следующем году. Причиной называют отсутствие ощутимого политического влияния, которое Хаютин, по его мнению, не смог приобрести за время работы в региональном парламенте.

Рекорд на «Екатерининской ассамблее»

На «Екатерининской ассамблее» было собрано 175 млн рублей на благотворительность

На юбилейной, пятнадцатой «Екатерининской ассамблее» был установлен рекорд — состоятельные госты потратили на аукционе 175,8 миллионов рублей. Вырученные с продажи лотов деньги пойдут на благотворительность, а именно — на поддержку 22 социальных проектов и учреждений. В список бенефициаров вошли Центральная городская больница №20, школа-интернат №10, благотворительный фонд Константина Хабенского, медицинский центр «Бонум» и ряд центров реабилитации и социального обслуживания. За все годы проведения ассамблеи общий объем привлеченных средств превысил отметку в 1,055 миллиарда рублей. В этот раз самой щедрой гостьей оказалась Лея Гарифуллина — чемпионка мира по шахматам среди женщин, воспитанница гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова, которую поддерживает меценат Андрей Симановский («Сима-ленд»). Лея купила, в частности, за 20 млн рублей шахматы из коллекции губернатора Дениса Паслера.

Свердловская железная дорога признана главным достоянием региона

Свердловская железная дорога стала достоянием Урала